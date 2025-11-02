Advertisement

عربي-دولي

الشيباني: لبناء دولة بعيدة عن الاستقطابات الإقليمية والدولية

Lebanon 24
02-11-2025 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1437016-638976749604326504.jpg
Doc-P-1437016-638976749604326504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن المبادئ الأساسية التي تقود الرؤية السورية للمرحلة الانتقالية، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة بعيدة عن الاستقطابات الإقليمية والدولية.
Advertisement

حدد الشيباني خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة الأحد المبادئ الأساسية التالية:

- تحقيق الاستقرار الأمني محلياً وإقليمياً ودولياً

- اتباع دبلوماسية متوازنة "على مسافة واحدة من الجميع"

- تأسيس دولة بعيدة عن الصراع الطائفي ومبدأ الأكثرية والأقلية

وأشار الوزير السوري إلى تأسيس "اللجنة الوطنية للمفقودين" التي تعالج ملف أكثر من 250 ألف مفقود على يد النظام السابق، وإنشاء "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" كمؤسستين رئيستين للمرحلة الانتقالية. كما أكد اكتمال الانتخابات البرلمانية التي وصفها بالشفافة والتي راقبها المجتمع الدولي.
 
وأعلن أنّ الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوريّ إلى واشنطن.

واختتم الشيباني بالقول: "لم نختم ما نطمح إليه بل هي البداية التي نريد التأسيس من خلالها لسوريا المستقبل، أن تكون بلداً فاعلاً يعتمد على أبنائه خالٍ من التدخلات الأجنبية"، معرباً عن رغبة سوريا بمد يدها للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء البلاد. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات وأمير دولة الكويت يؤكدان ضرورة البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة مؤخراً بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
02/11/2025 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
روبير الأبيض: لبنان غائب عن القمم الإقليمية وفرصة إعادة البناء تضيع
lebanon 24
02/11/2025 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الارهاب: لا بد لنا بعد استعادة السيادة بناء دولة تعمل على مكافحة الارهاب وخط الدفاع الاول ضده
lebanon 24
02/11/2025 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: مشكلتنا في الاستقواء بالخارج وعجزنا عن بناء دولة
lebanon 24
02/11/2025 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وزير الخارجية

البيت الأبيض

سكاي نيوز

البرلمان

المستقبل

دبلوماسي

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:32 | 2025-11-02
07:30 | 2025-11-02
07:14 | 2025-11-02
07:00 | 2025-11-02
06:33 | 2025-11-02
06:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24