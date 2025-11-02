الشيباني: لبناء دولة بعيدة عن الاستقطابات الإقليمية والدولية



حدد الشيباني خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة الأحد المبادئ الأساسية التالية:



- تحقيق الاستقرار الأمني محلياً وإقليمياً ودولياً



- اتباع دبلوماسية متوازنة "على مسافة واحدة من الجميع"



- تأسيس دولة بعيدة عن الصراع الطائفي ومبدأ الأكثرية والأقلية



وأشار الوزير السوري إلى تأسيس "اللجنة الوطنية للمفقودين" التي تعالج ملف أكثر من 250 ألف مفقود على يد النظام السابق، وإنشاء "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" كمؤسستين رئيستين للمرحلة الانتقالية. كما أكد اكتمال الانتخابات البرلمانية التي وصفها بالشفافة والتي راقبها .

وأعلن أنّ الرئيس أحمد سيزور هذا الشهر، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوريّ إلى .



واختتم الشيباني بالقول: "لم نختم ما نطمح إليه بل هي البداية التي نريد التأسيس من خلالها لسوريا ، أن تكون بلداً فاعلاً يعتمد على أبنائه خالٍ من التدخلات الأجنبية"، معرباً عن رغبة بمد يدها للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء البلاد. (سكاي نيوز)