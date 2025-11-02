28
عربي-دولي
الشيباني: لبناء دولة بعيدة عن الاستقطابات الإقليمية والدولية
Lebanon 24
02-11-2025
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
وزير الخارجية
السوري أسعد الشيباني عن المبادئ الأساسية التي تقود الرؤية
السورية
للمرحلة الانتقالية، مؤكداً
التزام
بلاده بتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة بعيدة عن الاستقطابات الإقليمية والدولية.
حدد الشيباني خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة الأحد المبادئ الأساسية التالية:
- تحقيق الاستقرار الأمني محلياً وإقليمياً ودولياً
- اتباع دبلوماسية متوازنة "على مسافة واحدة من الجميع"
- تأسيس دولة بعيدة عن الصراع الطائفي ومبدأ الأكثرية والأقلية
وأشار الوزير السوري إلى تأسيس "اللجنة الوطنية للمفقودين" التي تعالج ملف أكثر من 250 ألف مفقود على يد النظام السابق، وإنشاء "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" كمؤسستين رئيستين للمرحلة الانتقالية. كما أكد اكتمال الانتخابات البرلمانية التي وصفها بالشفافة والتي راقبها
المجتمع الدولي
.
وأعلن أنّ الرئيس أحمد
الشرع
سيزور
البيت الأبيض
هذا الشهر، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوريّ إلى
واشنطن
.
واختتم الشيباني بالقول: "لم نختم ما نطمح إليه بل هي البداية التي نريد التأسيس من خلالها لسوريا
المستقبل
، أن تكون بلداً فاعلاً يعتمد على أبنائه خالٍ من التدخلات الأجنبية"، معرباً عن رغبة
سوريا
بمد يدها للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء البلاد. (سكاي نيوز)
