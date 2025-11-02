28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت العائلة المالكة
البريطانية
مرحلة مصيرية بعد قرار الملك تشارلز الثالث غير المسبوق بتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية وإبعاده عن مقر إقامته في وندسور، في خطوة تاريخية تثير تساؤلات حول مصير الأمير هاري وزوجته
ميغان ماركل
.
Advertisement
يأتي هذا القرار في إطار سياسة التغيير التي يقودها الملك الجديد، والتي بدأت تظهر معالمها بشكل حاسم من خلال التعامل الحازم مع قضية الأمير أندرو الذي أصبح يمثل عبئاً على سمعة المؤسسة الملكية. وتكشف هذه الخطوة عن عهد جديد لم يعد يتسامح مع السلوكيات المثيرة للجدل.
تعتمد الآلية القانونية لتجريد الألقاب على ما يعرف بـ"المراسيم الملكية"، وهي أداة دستورية قديمة تمكن الملك من سحب الألقاب بناءً على نصيحة وزارية. وقد شكل تطبيق هذه الآلية في حالة الأمير أندرو سابقة مهمة تثبت استعداد العائلة المالكة لاتخاذ قرارات صارمة.
أعاد قرار تجريد أندرو الأضواء إلى الجدل الدائر حول ألقاب الأمير هاري وزوجته ميغان، خاصة بعد سلسلة المقابلات والتصريحات الناقدة التي وجهها الزوجان للمؤسسة الملكية. ويواجه
الثنائي
ضغوطاً متزايدة من الرأي العام
البريطاني
الذي يطالب بتجريدهما من ألقابهما.
رغم التشابه الظاهري في الحالتين، فإن الوضع القانوني لهاري يختلف عن حالة أندرو، حيث يحتفظ الأمير الهارب بمكانته في خط ولاية العرش (المرتبة الخامسة)، كما أن عملية تجريده من لقب "الأمير" تتطلب إجراءات أكثر تعقيداً مقارنة بلقب "الدوق".
تبدو العائلة المالكة البريطانية على أعتاب مرحلة تحول تاريخي، حيث يثبت تشارلز الثالث أنه لم يعد ذلك الأمير المتسامح، بل ملكاً مستعداً لاتخاذ القرارات الصعبة للحفاظ على هيبة التاج البريطاني. (العين)
مواضيع ذات صلة
حافلة المنتخب المغربي الفائز بمونديال الشباب تتجه إلى القصر الملكي في الرباط
Lebanon 24
حافلة المنتخب المغربي الفائز بمونديال الشباب تتجه إلى القصر الملكي في الرباط
02/11/2025 14:39:12
02/11/2025 14:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
Lebanon 24
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
02/11/2025 14:39:12
02/11/2025 14:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
02/11/2025 14:39:12
02/11/2025 14:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كسرت ميلانيا ترامب قواعد البروتوكول الملكي بفستانها الاصفر؟
Lebanon 24
هل كسرت ميلانيا ترامب قواعد البروتوكول الملكي بفستانها الاصفر؟
02/11/2025 14:39:12
02/11/2025 14:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
ميغان ماركل
البريطانية
البريطاني
الثنائي
الظاهر
ستوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
Lebanon 24
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
07:32 | 2025-11-02
02/11/2025 07:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
07:30 | 2025-11-02
02/11/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
07:14 | 2025-11-02
02/11/2025 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
06:33 | 2025-11-02
02/11/2025 06:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
08:00 | 2025-11-01
01/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
11:30 | 2025-11-01
01/11/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
12:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
14:14 | 2025-11-01
01/11/2025 02:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:32 | 2025-11-02
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
07:30 | 2025-11-02
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
07:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
07:00 | 2025-11-02
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
06:33 | 2025-11-02
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
06:20 | 2025-11-02
فيدان يؤكد: على العالم مواجهة خروقات إسرائيل وضمان أمن الفلسطينيين
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
23:57 | 2025-10-30
02/11/2025 14:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24