البرلمان العربي: لتصحيح الظلم التاريخي والاعتراف بدولة فلسطين

Advertisement

أكد العربي أحمد اليماحي أن وعد بلفور قبل 108 أعوام شكّل "أحد أكثر القرارات ظلمًا في التاريخ الحديث، إذ منح من لا يملك ما لا يستحق، مؤسسًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم".ورحّب اليماحي باعتراف بدولة ، معتبراً ذلك "تصحيحًا جزئيًا لخطأ تاريخي تسبب في مأساة لا يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها"، ودعا إلى اتخاذ الخطوة نفسها.كما شدد على أن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة يمثل "خطوة مهمة لكنها غير مكتملة ما لم تُترجم بإعمار القطاع بقيادة فلسطينية خالصة ومن دون فرض وقائع احتلالية جديدة".وطالب اليماحي بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، محمّلًا كيان "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الحصار"، ومؤكدًا أن "القضية ستبقى القضية المركزية للعرب، وأن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف".