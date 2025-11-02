24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البرلمان العربي: لتصحيح الظلم التاريخي والاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
02-11-2025
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رئيس البرلمان
العربي
محمد بن
أحمد اليماحي أن وعد بلفور قبل 108 أعوام شكّل "أحد أكثر القرارات ظلمًا في التاريخ الحديث، إذ منح من لا يملك ما لا يستحق، مؤسسًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم".
Advertisement
ورحّب اليماحي باعتراف
بريطانيا
بدولة
فلسطين
، معتبراً ذلك "تصحيحًا جزئيًا لخطأ تاريخي تسبب في مأساة لا يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها"، ودعا
الدول الأوروبية
إلى اتخاذ الخطوة نفسها.
كما شدد على أن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة يمثل "خطوة مهمة لكنها غير مكتملة ما لم تُترجم بإعمار القطاع بقيادة فلسطينية خالصة ومن دون فرض وقائع احتلالية جديدة".
وطالب اليماحي بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، محمّلًا كيان
الاحتلال
"المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الحصار"، ومؤكدًا أن "القضية
الفلسطينية
ستبقى القضية المركزية للعرب، وأن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف".
مواضيع ذات صلة
البرلمان العربي يثمن اعتراف أوروبا بدولة فلسطين
Lebanon 24
البرلمان العربي يثمن اعتراف أوروبا بدولة فلسطين
02/11/2025 21:25:51
02/11/2025 21:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: قرار الاعتراف بدولة فلسطين من قبل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى "تاريخي"
Lebanon 24
أردوغان: قرار الاعتراف بدولة فلسطين من قبل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى "تاريخي"
02/11/2025 21:25:51
02/11/2025 21:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء اسكتلندا: الاعتراف بدولة فلسطين لحظة تاريخية كان ينبغي أن تتحقق منذ زمن طويل
Lebanon 24
رئيس وزراء اسكتلندا: الاعتراف بدولة فلسطين لحظة تاريخية كان ينبغي أن تتحقق منذ زمن طويل
02/11/2025 21:25:51
02/11/2025 21:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: اعترافنا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: اعترافنا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام
02/11/2025 21:25:51
02/11/2025 21:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدول الأوروبية
رئيس البرلمان
دولة فلسطين
الفلسطينية
البرلمان
بريطانيا
الأوروبي
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
13:36 | 2025-11-02
02/11/2025 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
Lebanon 24
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
13:26 | 2025-11-02
02/11/2025 01:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
13:23 | 2025-11-02
02/11/2025 01:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
Lebanon 24
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
13:04 | 2025-11-02
02/11/2025 01:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
12:47 | 2025-11-02
02/11/2025 12:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
14:56 | 2025-11-01
01/11/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
16:28 | 2025-11-01
01/11/2025 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
15:10 | 2025-11-01
01/11/2025 03:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:36 | 2025-11-02
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
13:26 | 2025-11-02
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
13:23 | 2025-11-02
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
13:04 | 2025-11-02
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
12:47 | 2025-11-02
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
12:47 | 2025-11-02
لاريجاني: لم نرفض التفاوض لكننا لن نقبل بالشروط المسبقة
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
02/11/2025 21:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 21:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 21:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24