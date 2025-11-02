Advertisement

عربي-دولي

البرلمان العربي: لتصحيح الظلم التاريخي والاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:29
أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن وعد بلفور قبل 108 أعوام شكّل "أحد أكثر القرارات ظلمًا في التاريخ الحديث، إذ منح من لا يملك ما لا يستحق، مؤسسًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم".
ورحّب اليماحي باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، معتبراً ذلك "تصحيحًا جزئيًا لخطأ تاريخي تسبب في مأساة لا يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها"، ودعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

كما شدد على أن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة يمثل "خطوة مهمة لكنها غير مكتملة ما لم تُترجم بإعمار القطاع بقيادة فلسطينية خالصة ومن دون فرض وقائع احتلالية جديدة".

وطالب اليماحي بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، محمّلًا كيان الاحتلال "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الحصار"، ومؤكدًا أن "القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب، وأن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف".
