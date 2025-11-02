Advertisement

عربي-دولي

جدل قضائي حول الترحيل.. واشنطن تمدّد صلاحية التأشيرات لليبيريين

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1437068-638976841675470674.png
Doc-P-1437068-638976841675470674.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الولايات المتحدة تمديد فترة صلاحية التأشيرات الممنوحة للمواطنين الليبيريين من 12 شهرا إلى 36 شهرا.
Advertisement
ويُتوقع أن يسهم القرار، الذي لقي ترحيبا واسعا في الأوساط الرسمية والشعبية بليبيريا، في تسهيل حركة الأفراد وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل الأكاديمي، فضلا عن تخفيف الأعباء الإدارية على المسافرين.

بموازاة هذا الانفتاح، شهدت الساحة الأميركية تطورا قضائيا يعكس تعقيدات ملف الهجرة. فقد حاول قاض فدرالي وقف ترحيل المهاجر من أصول سلفادورية كيلمار أبريجو غارسيا إلى ليبيريا، معتبرا أن ترحيله إلى بلد لا يحمل جنسيته قد يشكل انتهاكا لحقوقه الأساسية.

في المقابل، دفعت السلطات بأن القرار يندرج ضمن صلاحياتها في إدارة شؤون الهجرة. وما زالت القضية قيد النظر، لكنها سلطت الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بترحيل الأجانب إلى دول ثالثة.
تجسد هذه التطورات أبعادا متناقضة في السياسة الأميركية تجاه ليبيريا والمنطقة. فمن جهة، يعكس قرار تمديد التأشيرات رغبة واشنطن في تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في غرب أفريقيا، بما يفتح المجال لفرص أوسع للتعاون والاستثمار.
ومن جهة أخرى، يثير الجدل القضائي حول محاولة ترحيل مهاجر إلى ليبيريا تساؤلات عن انسجام السياسات الأميركية في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين، ما يعكس تناقضا بين خطاب الانفتاح وممارسات قد تُفسَّر على أنها متشددة.

ويتوقع أن تتابع دول أفريقية أخرى هذه التطورات عن كثب، سواء للاستفادة من فرص مماثلة في تسهيل التأشيرات، أو لاستخلاص الدروس من التحديات القانونية المرتبطة بملف الترحيل.
 
(الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
جدل في واشنطن حول دعم إسرائيل العسكري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
lebanon 24
02/11/2025 21:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
lebanon 24
02/11/2025 21:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
lebanon 24
02/11/2025 21:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل حول جدول دوري روشن
lebanon 24
02/11/2025 21:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دبلوماسي

الجزيرة

أفريقيا

واشنطن

الليبي

جزيرة

ماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:36 | 2025-11-02
13:26 | 2025-11-02
13:23 | 2025-11-02
13:04 | 2025-11-02
12:47 | 2025-11-02
12:47 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24