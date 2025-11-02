الانتخابات العراقية.. المفوضية تُعلن الجاهزية والصدر يجدد المقاطعة

Advertisement

أكدت مفوضية الانتخابات في تصريحات لقناة الحدث أنها أكملت الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مشيرةً إلى أن عملية استبعاد بعض المرشحين لا تزال مستمرة.وأضافت المفوضية أنها وزعت البطاقات البيومترية على نحو 95% من الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم، مؤكدةً أن إعلان النتائج سيتم فور الانتهاء من مطابقة الأصوات يدوياً وإلكترونياً.وفي موازاة هذه التحضيرات، جدّد زعيم الصدري موقفه بمقاطعة المقبلة، ما يضيف بُعداً سياسياً جديداً إلى المشهد الانتخابي المرتقب.