عربي-دولي

الانتخابات العراقية.. المفوضية تُعلن الجاهزية والصدر يجدد المقاطعة

Lebanon 24
02-11-2025 | 06:04
أكدت مفوضية الانتخابات العراقية في تصريحات لقناة الحدث أنها أكملت الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مشيرةً إلى أن عملية استبعاد بعض المرشحين لا تزال مستمرة.
وأضافت المفوضية أنها وزعت البطاقات البيومترية على نحو 95% من الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم، مؤكدةً أن إعلان النتائج سيتم فور الانتهاء من مطابقة الأصوات يدوياً وإلكترونياً.

وفي موازاة هذه التحضيرات، جدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقفه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يضيف بُعداً سياسياً جديداً إلى المشهد الانتخابي المرتقب.
