Advertisement

عربي-دولي

فيدان يؤكد: على العالم مواجهة خروقات إسرائيل وضمان أمن الفلسطينيين

Lebanon 24
02-11-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1437094-638976862387080535.jpg
Doc-P-1437094-638976862387080535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر في وزارة الخارجية التركية الأحد، إن من المتوقع أن يدعو الوزير هاكان فيدان في اجتماع في إسطنبول غداً الاثنين إلى اتخاذ ترتيبات في أقرب وقت ممكن لضمان أمن الفلسطينيين وإدارتهم لقطاع غزة.
Advertisement

وأضاف المصدر أن من المزمع أن ينضم وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إلى الاجتماع الذي سيتناول تطورات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في غزة.

وقال إن من المتوقع أن يشدد فيدان «على أهمية العمل المنسق من جانب الدول الإسلامية لكي يتطور وقف إطلاق النار إلى سلام دائم».

وكانت الدول المشاركة في محادثات إسطنبول قد حضرت جميعها اجتماعا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك في أيلول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في غزة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ تعرض لاختبارات متكررة بسبب أعمال عنف. ولم يحسم الاتفاق قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة «حماس» والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وقال المصدر إن من المتوقع أن يقول فيدان خلال اجتماع غد الاثنين إن إسرائيل «تختلق ذرائع» لإنهاء وقف إطلاق النار، وأن يؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي «موقفاً حازماً في مواجهة أعمال إسرائيل الاستفزازية».

وأضاف أن الوزير سيقول أيضا إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية وإن إسرائيل لم تف بالتزاماتها بهذا الشأن. (الشرق الأوسط)



 
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية البريطانية: لقد كنا واضحين بأن الاعتراف أفضل طريقة لاحترام أمن إسرائيل وكذلك أمن الفلسطينيين
lebanon 24
02/11/2025 21:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة
lebanon 24
02/11/2025 21:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس
lebanon 24
02/11/2025 21:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو إسرائيل إلى ضمان أمن المشاركين في أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة
lebanon 24
02/11/2025 21:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلي

السعودية

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:36 | 2025-11-02
13:26 | 2025-11-02
13:23 | 2025-11-02
13:04 | 2025-11-02
12:47 | 2025-11-02
12:47 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24