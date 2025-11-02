فيدان يؤكد: على العالم مواجهة خروقات إسرائيل وضمان أمن الفلسطينيين

Advertisement

قال مصدر في التركية الأحد، إن من المتوقع أن يدعو الوزير هاكان فيدان في اجتماع في إسطنبول غداً الاثنين إلى اتخاذ ترتيبات في أقرب وقت ممكن لضمان أمن وإدارتهم لقطاع غزة.وأضاف المصدر أن من المزمع أن ينضم وزراء خارجية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إلى الاجتماع الذي سيتناول تطورات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في غزة.وقال إن من المتوقع أن يشدد فيدان «على أهمية العمل المنسق من جانب الدول الإسلامية لكي يتطور وقف إطلاق النار إلى سلام دائم».وكانت الدول المشاركة في محادثات إسطنبول قد حضرت جميعها اجتماعا مع الرئيس الأميركي ترمب في نيويورك في أيلول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومنذ دخول وقف إطلاق النار في غزة، الذي توسطت فيه ، حيز التنفيذ تعرض لاختبارات متكررة بسبب أعمال عنف. ولم يحسم الاتفاق قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة «حماس» والجدول الزمني للانسحاب من غزة.وقال المصدر إن من المتوقع أن يقول فيدان خلال اجتماع غد الاثنين إن «تختلق ذرائع» لإنهاء وقف إطلاق النار، وأن يؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي «موقفاً حازماً في مواجهة أعمال إسرائيل الاستفزازية».وأضاف أن الوزير سيقول أيضا إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية وإن إسرائيل لم تف بالتزاماتها بهذا الشأن. (الشرق الأوسط)