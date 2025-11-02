Advertisement

عربي-دولي

بنغلاديش.. 300 قتيل منذ سقوط حسينة

Lebanon 24
02-11-2025 | 07:49
أودت أعمال العنف السياسي في بنغلاديش بحياة نحو 300 شخص منذ الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط رئيسة الحكومة الشيخة حسينة في صيف العام 2024، وفق ما نقلته مجموعة "أودهيكار"، أبرز منظمة حقوقية في البلاد.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الفترة الممتدة بين آب 2024 وأيلول 2025 شهدت سقوط 281 قتيلًا على الأقل، من بينهم 40 حالة إعدام خارج نطاق القضاء و153 ضحية لعمليات سحل وقتل ميداني.
وكانت الاحتجاجات الطلابية التي عمّت البلاد في صيف 2024 قد أجبرت حسينة على اللجوء إلى الهند، بعد أن تولّت الحكم منذ عام 2009، وسط اتهامات متكررة لها بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خصوصًا بحق معارضيها السياسيين.
ووفقًا للأمم المتحدة، بلغ عدد القتلى في تلك الاضطرابات 1400 شخص، معظمهم من المدنيين. وفي محاكمتها الغيابية، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق حسينة بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ومنذ سقوطها، تدير البلاد حكومة مؤقتة برئاسة الاقتصادي والحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية في شباط المقبل.
وقالت منظمة "أودهيكار" إن الوضع الحقوقي شهد تحسنًا نسبيًا منذ ذلك الحين، إلا أن عنف الشرطة ما زال مستمرًا خارج إطار المحاسبة.

وقال مدير المنظمة نصر الدين إلان لوكالة فرانس برس: "لم تعد هناك إعدامات خارج القضاء أو حالات اختفاء قسري كما كان الحال في عهد الشيخة حسينة، لكن ما زالت تُسجل حالات وفاة أثناء الاحتجاز واعتداءات على أبرياء يُشتبه بقربهم من حزب عوامي المحظور".
 
(إرم نيوز)
