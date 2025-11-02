Advertisement

عربي-دولي

الداخلية السورية: 41 بلاغ اختطاف من أصل 42 تبيّن أنها غير حقيقية

Lebanon 24
02-11-2025 | 08:55
أعلنت وزارة الداخلية السورية تشكيل لجنة للتحقيق في 42 بلاغًا عن حالات اختطاف وردت في أربع محافظات، مؤكدة أن 41 بلاغًا منها لم تكن حقيقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن اللجنة عقدت نحو 60 جلسة تحقيق خلال الأشهر الماضية، خلصت إلى أن معظم الحالات كانت هروبًا طوعيًا أو ادعاءات كاذبة.

وأوضح أن 12 حالة كانت هروبًا مع شركاء عاطفيين، و9 حالات لتغيب مؤقت عن العائلة أو الأصدقاء، بينما تبين أن 6 حالات تعود لهروب من العنف الأسري، و6 أخرى كانت ادعاءات ملفّقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار البابا إلى أن حالة واحدة فقط تأكد فيها وقوع اختطاف فعلي، مؤكدًا أن الفتاة المختطفة "أُعيدت إلى عائلتها بسلام".
 
وزارة الداخلية

نور الدين

السورية

باسم ال

سورية

بابا

