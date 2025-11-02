الداخلية السورية: 41 بلاغ اختطاف من أصل 42 تبيّن أنها غير حقيقية

Advertisement

أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في 42 بلاغًا عن حالات اختطاف وردت في أربع محافظات، مؤكدة أن 41 بلاغًا منها لم تكن حقيقية.وقال المتحدث باسم الوزارة البابا إن اللجنة عقدت نحو 60 جلسة تحقيق خلال الأشهر الماضية، خلصت إلى أن معظم الحالات كانت هروبًا طوعيًا أو ادعاءات كاذبة.وأوضح أن 12 حالة كانت هروبًا مع شركاء عاطفيين، و9 حالات لتغيب مؤقت عن العائلة أو الأصدقاء، بينما تبين أن 6 حالات تعود لهروب من العنف الأسري، و6 أخرى كانت ادعاءات ملفّقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار البابا إلى أن حالة واحدة فقط تأكد فيها وقوع اختطاف فعلي، مؤكدًا أن الفتاة المختطفة "أُعيدت إلى عائلتها بسلام".