حماس تنتشل جثث ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة

كشفت مصادر في حركة عن انتشال ثلاث جثث لرهائن إسرائيليين في ، بينها جثة العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش .وقالت المصادر لقناتي العربية والحدث إن عملية الانتشال جرت شرق جنوبي القطاع، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال استلام الجثث خلال الساعات المقبلة.وكانت قد أعلنت أمس السبت أن الجثث الثلاث التي تسلمتها الجمعة لا تعود لأسرى خُطفوا خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023.وفي المقابل، أوضحت ، الجناح العسكري لحماس، أنها قدّمت ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية، لكن رفضت استلامها قبل التحقق من الرفات، مشيرة إلى أن الهدف من التسليم هو "قطع الطريق على ادعاءات إسرائيل بعرقلة اتفاق غزة".واتهم الناطق باسم حماس حازم إسرائيل بمحاولة التهرّب من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكداً استعداد الحركة للبحث عن الجثث داخل الخط الأصفر إذا توفرت المعدات اللازمة.ويُشار إلى أن حماس أعادت حتى الآن جثث 17 من أصل 28 أسيراً كانت محتجزة لديها، بينهم 15 إسرائيلياً وتايلاندي ونيبالي، في حين لا تزال جثث 10 إسرائيليين مفقودة داخل القطاع، إضافة إلى جثة جندي قُتل عام 2014.وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، تلتزم إسرائيل بإعادة جثامين 15 فلسطينياً مقابل كل جثة إسرائيلية تتسلمها، ليصل العدد الإجمالي إلى 225 جثة فلسطينية.