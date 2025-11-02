Advertisement

عربي-دولي

حادث طعن على متن قطار بريطاني.. والشرطة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:30
قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجلين بريطانيين للاشتباه في تورّطهما بهجومٍ بسكينٍ وقع على متن قطار في مقاطعة كامبريدجشير، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.
وأوضحت الشرطة في بيان أنّ التحقيق لا يُعامل الحادث على أنه عمل إرهابي، مشيرةً إلى أنّ شرطة مكافحة الإرهاب شاركت في المراحل الأولى من التحقيق، لكن لا توجد أي مؤشرات على أن الهجوم له دوافع إرهابية.

وقال الشرطي جون لوفليس في مؤتمر صحافي إنّ 4 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما يُوصَف وضع اثنين آخرين بالحرج.


وأضاف أنّ المشتبه بهما بريطانيان، أحدهما يبلغ من العمر 32 عامًا وهو أسود البشرة، والآخر من أصل كاريبي ويبلغ 35 عامًا.
