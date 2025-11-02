Advertisement

إحباط هجوم محتمل.. شرطة برلين تعتقل مشتبهاً به وتضبط مواد متفجرة

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:58
ألقت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين، أمس السبت، القبض على رجل يُشتبه في تخطيطه لهجوم ذي دوافع متشددة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال متحدث باسم الادعاء العام في برلين إن الموقوف متهم بالتحضير لارتكاب جريمة خطيرة تهدد أمن الدولة، مشيراً إلى أنه سيُعرض على قاضي التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن المشتبه به كان يستهدف موقعاً داخل العاصمة برلين، في حين لم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية عن طبيعة الهدف.

وتمت عملية الاعتقال في حي نويكولن بالعاصمة، بمشاركة وحدة القوات الخاصة «إس إي كيه» (SEK)، حيث عثرت الشرطة خلال المداهمة على مواد يُعتقد أنها صالحة لصناعة عبوات متفجرة.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من حادث طعن في ميونخ انتهى بمقتل المنفذة، في وقت تواصل فيه السلطات الألمانية تعزيز إجراءاتها لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.
