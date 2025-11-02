خطوة عراقية لحل "أزمة المياه".. فكيف ستساعد تركيا؟



ووقع على الآلية الوزراء فؤاد حسين ونظيره هاكان فيدان في مبني القصر الحكومي.



ودعا السوداني إلى أهمية متابعة تنفيذ المخرجات التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد العام الماضي لأن أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها".

ودعا السوداني إلى أهمية متابعة تنفيذ المخرجات التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد العام الماضي لأن أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها".



وقال السوداني إن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

من جانبه، أشاد الوزير التركي بخطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات والمجالات.



وكان نائب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين قال في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي الذي يزور العراق حاليا إن هذه الاتفاقية هي "حصيلة مباحثات جرت بين البلدين في أنقرة مؤخرا ووصلنا إلى تفاهمات تمت ترجمتها إلى اتفاق تاريخي بين البلدين".



وذكر الوزير حسين أن العراق يدعم بقوة المباحثات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني التركي، قائلا: "نتطلع للتوصل إلى اتفاق بينهما والوصول إلى حلول ملموسة لتحقيق الأمن وبشكل يرضي الجميع".



بدوره، أكد وزير خارجية تركيا أن "الاتفاقية في مجال المياه مهمة وتاريخية وهي الأولى من نوعها بين البلدين وستفتح ال فاق بين البلدين لتنظيم المياه والبنى التحتية للعراق في مجال المياه".



وقال فيدان: "نأمل أن تفتح هذه الاتفاقية الطريق لإصلاح البني التحتية المائية في العراق".



كما ذكر أن" الحكومة التركية تحترم إرادة شعب العراق وخياراته في الانتخابات البرلمانية المقبلة كما ندعم جهود العراق في محاربة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار ".



ودعا الوزير التركي دول المنطقة إلى "التعاون فيما بينها والتوحد إزاء الأحداث".