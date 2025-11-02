الخروقات الاسرائيلية مستمرة في غزة.. والجيش يواصل قصف ونسف مبان سكنية



وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء (د ب أ)، أن آليات إسرائيلية متمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع أطلقت نيرانها بكثافة، فيما نفذت وحدات أخرى 4 عمليات نسف طالت مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع. واصل الجيش ، الأحد، عمليات القصف ونسف المباني السكنية في عدة مناطق من القطاع، فيما وصفته الأوساط بأنه استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ الشهر الماضي.وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء (د ب أ)، أن آليات إسرائيلية متمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع أطلقت نيرانها بكثافة، فيما نفذت وحدات أخرى 4 عمليات نسف طالت مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر أن المدفعية قصفت بشكل مكثف مناطق متفرقة في رفح وخان يونس تزامنا مع غارات جوية استهدفت أطراف تلك المدن، في حين طالت قذائف أخرى مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وتتحدث الفصائل الفلسطينية عن تصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية منذ أيام رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي بوساطة إقليمية ودولية، والذي نص على وقف متبادل لإطلاق النار والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.



يأتي هذا التصعيد بعد نحو عامين من الحرب التي اندلعت بين وحركة في في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من ، ودمار واسع في البنية التحتية.



وعلى الرغم من الجهود الأممية والمصرية الهادفة لتثبيت الهدوء لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار هشا في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بخرقه واستمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية على أطراف القطاع.