عربي-دولي
بينهم عقيد إسرائيلي.. حماس: سنسلم الليلة جثث 3 رهائن إسرائيليين
Lebanon 24
02-11-2025
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
كتائب القسام
، الجناح العسكري لحركة
حماس
، أنها ستسلم رفات ثلاث رهائن في
قطاع غزة
الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش).
وذكرت في بيان أن الجثث "تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة".
وكانت مصادر من حركة حماس كشفت في وقت سابق عن انتشال 3 جثث لرهائن إسرائيليين في غزة.
وقالت المصادر لـ"العربية/الحدث" إنه تم انتشال "جثة العقيد
الإسرائيلي
عساف حمامي
من شرق
خان يونس
" جنوب قطاع غزة.
إلى ذلك أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استلام جثث رهائن اليوم.
