بينهم عقيد إسرائيلي.. حماس: سنسلم الليلة جثث 3 رهائن إسرائيليين

وذكرت في بيان أن الجثث "تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة". أعلنت ، الجناح العسكري لحركة ، أنها ستسلم رفات ثلاث رهائن في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش).وذكرت في بيان أن الجثث "تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة".

وكانت مصادر من حركة حماس كشفت في وقت سابق عن انتشال 3 جثث لرهائن إسرائيليين في غزة.



وقالت المصادر لـ"العربية/الحدث" إنه تم انتشال "جثة العقيد من شرق " جنوب قطاع غزة.



إلى ذلك أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استلام جثث رهائن اليوم.