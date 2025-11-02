بعد تركها رسالة انتحار.. ما مصير المدعية العسكرية في إسرائيل؟

Advertisement

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأنه بعد ساعات من البحث المكثف، تم العثور على المدعية العسكرية العامة ، اللواء يفعات يروشالمي، في أعقاب اختفائها عن الأنظار منذ .ويأتي ذلك على خلفية استقالة يروشالمي من منصبها قبل يومين، إثر الحديث عن تورطها في تسريب فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" خلال حرب غزة.وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة أجرت عمليات بحث واسعة ومكثفة بعد العثور على سيارة يروشالمي مهجورة قرب شاطئ الجرف شمالي ، وبداخلها رسالة "تثير مخاوف جدية بشأن مصيرها".لكن المصدر عاد ليفيد في وقت لاحق بأنه "تمّ التواصل معها، وهي على قيد الحياة".وجاء في بيان للجيش : "في أعقاب التقارير حول عمليات البحث عن المدعية العسكرية العامة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، أصدر توجيهاته لشعبة العمليات بتفعيل جميع الوسائل المتاحة للجيش الإسرائيلي في محاولة لتحديد مكانها بأسرع وقت ممكن".وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتصال انقطع مع المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية ، مشيرة إلى أنها تركت "رسالة وداع".واستقالت يروشالمي من منصبها بعد تحقيقات داخلية أشارت إلى ضلوعها في تسريب الفيديو إلى .ويثير الحادث جدلا واسعا داخل حول ظروف التسريب وممارسات الجيش في مراكز احتجاز خلال الحرب الدائرة في غزة.