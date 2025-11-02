تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي أن نظيره الصيني شي جينبينغ "يدرك جيداً العواقب" التي قد تواجهها بلاده إذا أقدمت على غزو تايوان، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يُطرح خلال محادثاتهما الأخيرة في .وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أوضح أنه ناقش مع الرئيس الصيني عدداً من الإقليمية والدولية، من دون التطرق إلى تايوان، مضيفاً عندما سُئل عن خطته في حال غزت : "لا أستطيع أن أكشف أسراري".وفي المقابل، نقلت عن الوزير دونغ جون قوله لنظيره الأميركي بيت هيغسيث إن "توحيد الصين القارية وتايوان يسير وفق مجرى التاريخ الحتمي"، محذّراً من أن تكون حذرة في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان، وأن تتخذ موقفاً واضحاً يعارض استقلال الجزيرة.كما دعا الوزير الصيني إلى تعزيز الحوار العسكري بين البلدين لبناء الثقة وتبديد الشكوك، وإقامة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.وجاء لقاء الوزيرين على هامش قمة دفاعية إقليمية في ماليزيا، بعد اجتماع الرئيسين شي وترامب في الجنوبية.وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها، فيما تواصل تزويد الجزيرة بالأسلحة الدفاعية رغم اعترافها الرسمي ببكين فقط. كما يتصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل واشنطن إرسال سفنها لضمان "حرية الملاحة"، في خطوة تثير استياء بكين. (العربية)