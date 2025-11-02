Advertisement

عربي-دولي

تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين

Lebanon 24
02-11-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1437229-638977099085378721.jpg
Doc-P-1437229-638977099085378721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جينبينغ "يدرك جيداً العواقب" التي قد تواجهها بلاده إذا أقدمت على غزو تايوان، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يُطرح خلال محادثاتهما الأخيرة في آسيا.
Advertisement

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أوضح ترامب أنه ناقش مع الرئيس الصيني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، من دون التطرق إلى تايوان، مضيفاً عندما سُئل عن خطته في حال غزت الصين الجزيرة: "لا أستطيع أن أكشف أسراري".

وفي المقابل، نقلت وزارة الدفاع الصينية عن الوزير دونغ جون قوله لنظيره الأميركي بيت هيغسيث إن "توحيد الصين القارية وتايوان يسير وفق مجرى التاريخ الحتمي"، محذّراً واشنطن من أن تكون حذرة في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان، وأن تتخذ موقفاً واضحاً يعارض استقلال الجزيرة.

كما دعا الوزير الصيني إلى تعزيز الحوار العسكري بين البلدين لبناء الثقة وتبديد الشكوك، وإقامة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

وجاء لقاء الوزيرين على هامش قمة دفاعية إقليمية في ماليزيا، بعد اجتماع الرئيسين شي وترامب في كوريا الجنوبية.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها، فيما تواصل الولايات المتحدة تزويد الجزيرة بالأسلحة الدفاعية رغم اعترافها الرسمي ببكين فقط. كما يتصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل واشنطن إرسال سفنها لضمان "حرية الملاحة"، في خطوة تثير استياء بكين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
إطار تجاري أولي بين واشنطن وبكين قبل لقاء ترامب وشي
lebanon 24
03/11/2025 03:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
lebanon 24
03/11/2025 03:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين
lebanon 24
03/11/2025 03:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تتوغل جنوب سوريا... والأنفاق تعود إلى الواجهة
lebanon 24
03/11/2025 03:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

الجزيرة

الصينية

القضايا

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-11-02
16:03 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
15:47 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24