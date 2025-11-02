لاريجاني: لم نرفض التفاوض لكننا لن نقبل بالشروط المسبقة

أكد أمين للأمن القومي ، أن لا ترفض التفاوض، لكنها لن تقبل بفرض شروط مسبقة عليها.

وقال لاريجاني في تصريحات اليوم الأحد: "نحن لم نقل إننا لن نفاوض، فلطالما أوصانا بوجوب أن تكون لدينا معرفة بأسلوب التفاوض، لكن يجب أن تكون المفاوضات حقيقية".



كما اعتبر أنه لا يمكن أن تفرض على بلاده شروطاً مسبقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، رأى أنه "لا يُمكن إقناع الخصوم بتقديم تنازلات غير مشروطة، لافتاً إلى أن "السبيل الصحيح لتغيير نظرة الآخرين هو تعزيز ، عبر إجراء إصلاح اقتصادي يعيد الاستقرار إلى حياة الناس"، وفق تعبيره.



كما تحدث لاريجاني عن المبعوث الأميركي توم وحديثه في أمس السبت عن وجود تحولات كبيرة في المنطقة، داعياً بعض الدول إلى اقتناص الفرصة والركوب في قطار التسويات، معتبراً أن براك أرسل ما يشبه التهديد.