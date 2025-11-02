Advertisement

عربي-دولي

لاريجاني: لم نرفض التفاوض لكننا لن نقبل بالشروط المسبقة

Lebanon 24
02-11-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1437239-638977120130966116.webp
Doc-P-1437239-638977120130966116.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني أن طهران لا ترفض التفاوض، لكنها لن تقبل بفرض شروط مسبقة عليها.
Advertisement
وقال لاريجاني في تصريحات اليوم الأحد: "نحن لم نقل إننا لن نفاوض، فلطالما أوصانا المرشد الأعلى بوجوب أن تكون لدينا معرفة بأسلوب التفاوض، لكن يجب أن تكون المفاوضات حقيقية".

كما اعتبر أنه لا يمكن أن تفرض على بلاده شروطاً مسبقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
إلى ذلك، رأى أنه "لا يُمكن إقناع الخصوم بتقديم تنازلات غير مشروطة، لافتاً إلى أن "السبيل الصحيح لتغيير نظرة الآخرين هو تعزيز الوحدة الوطنية، عبر إجراء إصلاح اقتصادي يعيد الاستقرار إلى حياة الناس"، وفق تعبيره.

كما تحدث لاريجاني عن المبعوث الأميركي توم براك وحديثه في مؤتمر المنامة أمس السبت عن وجود تحولات كبيرة في المنطقة، داعياً بعض الدول إلى اقتناص الفرصة والركوب في قطار التسويات، معتبراً أن براك أرسل ما يشبه التهديد.
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الإيراني: التفاوض بشروط أميركا مرفوض من القيادة والإيرانيين
lebanon 24
03/11/2025 03:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: نزع سلاح حماس يجب أن يتم دون شروط مسبقة أو استثناءات
lebanon 24
03/11/2025 03:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: لن نقبل بتعددية السلاح
lebanon 24
03/11/2025 03:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
lebanon 24
03/11/2025 03:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

المجلس الأعلى

مؤتمر المنامة

المرشد الأعلى

علي لاريجاني

يوم الأحد

الإيراني

المنامة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-11-02
16:03 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
15:47 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24