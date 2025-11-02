غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار

أعلنت المدعية العامة في لور بيكو أن عملية السطو الجريئة التي جرت في وضح النهار على مجوهرات تاريخية بقيمة 102 مليون دولار من متحف اللوفر في باريس الشهر الماضي، نفذها مجرمون صغار وليس محترفين من عالم الجريمة المنظمة.

Advertisement

وقالت بيكو في حديث لإذاعة "فرانس إنفو" اليوم الأحد "هذه ليست جريمة يومية عادية... لكنها نوع من الجنوح الذي لا نربطه عموما بفئات متمرسة في الجريمة المنظمة".



كما أضافت قائلة "من الواضح أنهم من السكان المحليين.. فجميعهم يعيشون بشكل أو بآخر في منطقة سين سان "، في إشارة إلى منطقة فقيرة شمالي باريس. وأشارت إلى أنهم لا يبدون كرجال العصابات المحترفين على غرار فيلم أوشنز إليفين، بل كمجرمين صغار من الضواحي الشمالية الفقيرة في باريس، وفق ما نقلت وكالة .

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات تعتقد أن ثلاثة من اللصوص الأربعة هم الآن قيد الاعتقال، قالت بيكو إن "شخصا واحدا على الأقل لم يقبض عليه بعد". ولم تستبعد وجود شركاء آخرين.



وقبل أسبوعين، في صباح أوقف رجلان شاحنة بها مصعد لنقل الأثاث خارج متحف اللوفر وصعدا إلى الطابق الثاني وحطما إحدى النوافذ وفتحا خزائن ، ثم هربا على ظهر دراجات بخارية يقودها اثنان من شركائهما في عملية سرقة استمرت أقل من سبع دقائق.