Advertisement

عربي-دولي

غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار

Lebanon 24
02-11-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1437240-638977121337569024.webp
Doc-P-1437240-638977121337569024.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن عملية السطو الجريئة التي جرت في وضح النهار على مجوهرات تاريخية بقيمة 102 مليون دولار من متحف اللوفر في باريس الشهر الماضي، نفذها مجرمون صغار وليس محترفين من عالم الجريمة المنظمة.
Advertisement
وقالت بيكو في حديث لإذاعة "فرانس إنفو" اليوم الأحد "هذه ليست جريمة يومية عادية... لكنها نوع من الجنوح الذي لا نربطه عموما بفئات متمرسة في الجريمة المنظمة".

كما أضافت قائلة "من الواضح أنهم من السكان المحليين.. فجميعهم يعيشون بشكل أو بآخر في منطقة سين سان دوني"، في إشارة إلى منطقة فقيرة شمالي باريس. وأشارت إلى أنهم لا يبدون كرجال العصابات المحترفين على غرار فيلم أوشنز إليفين، بل كمجرمين صغار من الضواحي الشمالية الفقيرة في باريس، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات تعتقد أن ثلاثة من اللصوص الأربعة هم الآن قيد الاعتقال، قالت بيكو إن "شخصا واحدا على الأقل لم يقبض عليه بعد". ولم تستبعد وجود شركاء آخرين.

وقبل أسبوعين، في صباح يوم الأحد أوقف رجلان شاحنة بها مصعد لنقل الأثاث خارج متحف اللوفر وصعدا إلى الطابق الثاني وحطما إحدى النوافذ وفتحا خزائن العرض، ثم هربا على ظهر دراجات بخارية يقودها اثنان من شركائهما في عملية سرقة استمرت أقل من سبع دقائق.
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": اتهام سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
03/11/2025 03:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة في باريس: أحد الموقوفيْن المشتبه بهما في سرقة اللوفر يحمل الجنسية الجزائرية
lebanon 24
03/11/2025 03:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فرنسية: الموقوفان في سرقة اللوفر يسكنان في ضاحية سان دوني قرب باريس
lebanon 24
03/11/2025 03:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فرنسية: الموقوف في مطار شارل ديغول على خلفية سرقة اللوفر كان متجها للجزائر
lebanon 24
03/11/2025 03:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة رويتر

يوم الأحد

الشمالي

رويترز

الشمال

باريس

بخاري

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-11-02
16:03 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
15:47 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24