وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان أحداث المنطقة

Lebanon 24
02-11-2025 | 15:47
تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو.
إذ جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.
