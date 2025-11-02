وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان أحداث المنطقة

Advertisement

تلقى السعودي، فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي .إذ جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.