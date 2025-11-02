22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان أحداث المنطقة
Lebanon 24
02-11-2025
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
وزير الخارجية
السعودي،
الأمير فيصل بن
فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي
ماركو روبيو
.
Advertisement
إذ جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية مستجدات الأحداث في المنطقة وجهود حفظ الأمن
Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية مستجدات الأحداث في المنطقة وجهود حفظ الأمن
03/11/2025 03:12:11
03/11/2025 03:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السوري في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السوري في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
03/11/2025 03:12:12
03/11/2025 03:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة
Lebanon 24
اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة
03/11/2025 03:12:12
03/11/2025 03:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية باكستان يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود تهدئة الأوضاع في المنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية باكستان يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود تهدئة الأوضاع في المنطقة
03/11/2025 03:12:12
03/11/2025 03:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمير فيصل بن
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
ماركو روبيو
الأمير فيصل
بن فرحان
فيصل بن
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
16:52 | 2025-11-02
02/11/2025 04:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف
Lebanon 24
بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف
16:03 | 2025-11-02
02/11/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات 3 رهائن إسرائيليين وتفحص هوياتهم
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات 3 رهائن إسرائيليين وتفحص هوياتهم
16:00 | 2025-11-02
02/11/2025 04:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
Lebanon 24
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
16:00 | 2025-11-02
02/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!
Lebanon 24
كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!
15:05 | 2025-11-02
02/11/2025 03:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
22:58 | 2025-11-01
01/11/2025 10:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
03:33 | 2025-11-02
02/11/2025 03:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
01:00 | 2025-11-02
02/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-11-02
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
16:03 | 2025-11-02
بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف
16:00 | 2025-11-02
إسرائيل تتسلم رفات 3 رهائن إسرائيليين وتفحص هوياتهم
16:00 | 2025-11-02
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
15:05 | 2025-11-02
كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!
15:00 | 2025-11-02
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 03:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 03:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
03/11/2025 03:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24