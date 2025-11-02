Advertisement

عربي-دولي

بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف

Lebanon 24
02-11-2025 | 16:03
أكد رئيس اتحاد بلديات غزة الدكتور علاء الدين البطة، أن ما دخل من مساعدات وخيام للقطاع غير كافٍ.
وأوضح في مداخلة مع "العربية/الحدث" الأحد، بأن غزة بحاجة لآليات لانتشال الجثث ودفنها.

كما شدد على أن الوضع الإنساني في القطاع صعب جداً، وبحاجة لتدخل عاجل.

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، تنفيذ ضربات داخل القطاع، وتمنع دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ سريان الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وفقا لوكالة "الأناضول".
