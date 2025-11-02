بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف

أكد بلديات غزة الدكتور البطة، أن ما دخل من مساعدات وخيام للقطاع غير كافٍ.

Advertisement

وأوضح في مداخلة مع "العربية/الحدث" الأحد، بأن غزة بحاجة لآليات لانتشال الجثث ودفنها.



كما شدد على أن الوضع الإنساني في القطاع صعب جداً، وبحاجة لتدخل عاجل.



يأتي هذا بينما تواصل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، تنفيذ ضربات داخل القطاع، وتمنع دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها.



وبحسب إحصاءات رسمية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ سريان الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وفقا لوكالة " ".