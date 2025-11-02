28
عربي-دولي
العشرات بين قتلى وجرحى.. أفغانستان تلملم تداعيات الزلزال
Lebanon 24
02-11-2025
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة شمال
أفغانستان
ليل الأحد الاثنين.
فقد أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات، وقع في خُلم القريبة من مدينة
مزار شريف
في ولاية بلخ.
وأضافت أن سكان مناطق بعيدة منها العاصمة كابل، شعروا بالهزات، بحسب مراسلي
وكالة فرانس برس
.
بدورهم، قال مسؤولون محليون إن الزلزال الذي ضرب الليلة ولايتي سمنغان وبلخ شمال أفغانستان، بقوة 6.3 درجة خلّف عشرات القتلى والجرحى.
وذكر المتحدث باسم
إدارة الصحة العامة
في ولاية بلخ،
كمال خان
زدران، أن
مستشفى أبو علي سينا
في مزار شريف استقبل حتى الآن 75 جريحاً وقتيلين.
من جانبه، قال قائد شرطة محافظة خُلم في ولاية سمنغان، قاري إلهام، إن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، حيث سُجل حتى الآن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 150 آخرين، مضيفاً أن الفرق المحلية والأمنية تواصل عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة.
مستشفى أبو علي سينا
إدارة الصحة العامة
وكالة فرانس برس
إدارة الصحة
مستشفى أبو
مزار شريف
كمال خان
