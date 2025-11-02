العشرات بين قتلى وجرحى.. أفغانستان تلملم تداعيات الزلزال

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة شمال ليل الأحد الاثنين.

فقد أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات، وقع في خُلم القريبة من مدينة في ولاية بلخ.



وأضافت أن سكان مناطق بعيدة منها العاصمة كابل، شعروا بالهزات، بحسب مراسلي .



بدورهم، قال مسؤولون محليون إن الزلزال الذي ضرب الليلة ولايتي سمنغان وبلخ شمال أفغانستان، بقوة 6.3 درجة خلّف عشرات القتلى والجرحى.



وذكر المتحدث باسم في ولاية بلخ، زدران، أن في مزار شريف استقبل حتى الآن 75 جريحاً وقتيلين.



من جانبه، قال قائد شرطة محافظة خُلم في ولاية سمنغان، قاري إلهام، إن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، حيث سُجل حتى الآن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 150 آخرين، مضيفاً أن الفرق المحلية والأمنية تواصل عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة.