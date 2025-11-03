28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط أزمة خانقة.. اللواء 444 يتهم جهة أمنية جنوب ليبيا بتهريب الوقود
Lebanon 24
03-11-2025
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم اللواء 444 قتال في
ليبيا
، إحدى الجهات الأمنية العاملة في
المنطقة الجنوبية
باستغلال كميات ضخمة من الوقود وتهريبها إلى دولٍ مجاورة، في ما وصفه بـ"نهبٍ لحقوق أهالي الجنوب وتفريط في قوت
الليبيين
كافة".
Advertisement
وأوضح مصدر في إعلام اللواء لـ"العربية/الحدث" الأحد، أن تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن توريد نحو 4 ملايين لتر من الوقود كل يوم جمعة لثلاثة أسابيع متتالية، دون وصولها فعلياً إلى المواطنين في الجنوب، ليتبيّن توجيه جزء كبير من هذه الكميات إلى عمليات تهريب خارج الحدود.
وأكد أن اللواء لم يُصدر أية تعليمات بإيقاف مخصصات الوقود اليومية للمنطقة الجنوبية، والتي تتراوح بين 600 و800 ألف لتر، مشيراً إلى أن الكميات اليومية المنتظمة لا تزال تُورّد بشكل طبيعي من مستودعات
طرابلس
.
كما أضاف أن تعليمات الإيقاف شملت فقط توريدات يوم الجمعة، كونها تفوق حاجة الجنوب لأسبوعٍ كامل، وجاء القرار بعد التثبت من وجود فساد وتلاعب ممنهج في توزيع الوقود من قبل جهات أمنية متورطة في التهريب.
أيضا شدد المصدر على أن قرارات اللواء تأتي في إطار جهود مكافحة تهريب الوقود وحماية موارد الدولة من العبث عبر الحدود، مؤكداً أن مفارزه العسكرية مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب التي طالما واجهها جنوده بـتضحيات جسيمة"، وفق تعبيره.
مواضيع ذات صلة
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
03/11/2025 12:28:13
03/11/2025 12:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة من الجنوب باتجاه بيروت
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة من الجنوب باتجاه بيروت
03/11/2025 12:28:13
03/11/2025 12:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العمليات الإسرائيلية في غزة تستكمل عامها الثاني وسط حصار خانق
Lebanon 24
العمليات الإسرائيلية في غزة تستكمل عامها الثاني وسط حصار خانق
03/11/2025 12:28:13
03/11/2025 12:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإسقاط طائرة مسيّرة في جنوب لبنان الأحد
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإسقاط طائرة مسيّرة في جنوب لبنان الأحد
03/11/2025 12:28:13
03/11/2025 12:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة الجنوبية
الليبيين
طرابلس
الليبي
توري
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ثنائي البيت الأبيض.. روبيو وفانس و "ورطة الخلافة"
Lebanon 24
ثنائي البيت الأبيض.. روبيو وفانس و "ورطة الخلافة"
05:12 | 2025-11-03
03/11/2025 05:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم عواصف ضريبية ونتائج متباينة للشركات.. استقرار في الأسهم الأوروبية
Lebanon 24
رغم عواصف ضريبية ونتائج متباينة للشركات.. استقرار في الأسهم الأوروبية
05:09 | 2025-11-03
03/11/2025 05:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صور ميدانية وأقمار اصطناعية تكشف.. هذا ما تفعله أميركا في الكاريبي
Lebanon 24
صور ميدانية وأقمار اصطناعية تكشف.. هذا ما تفعله أميركا في الكاريبي
04:51 | 2025-11-03
03/11/2025 04:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بحثا عن جثث رهائن.. دخول عناصر من حماس مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة
Lebanon 24
بحثا عن جثث رهائن.. دخول عناصر من حماس مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة
04:37 | 2025-11-03
03/11/2025 04:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بقائي: لا نتفاوض حالياً مع أميركا
Lebanon 24
بقائي: لا نتفاوض حالياً مع أميركا
04:28 | 2025-11-03
03/11/2025 04:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:12 | 2025-11-03
ثنائي البيت الأبيض.. روبيو وفانس و "ورطة الخلافة"
05:09 | 2025-11-03
رغم عواصف ضريبية ونتائج متباينة للشركات.. استقرار في الأسهم الأوروبية
04:51 | 2025-11-03
صور ميدانية وأقمار اصطناعية تكشف.. هذا ما تفعله أميركا في الكاريبي
04:37 | 2025-11-03
بحثا عن جثث رهائن.. دخول عناصر من حماس مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة
04:28 | 2025-11-03
بقائي: لا نتفاوض حالياً مع أميركا
04:05 | 2025-11-03
من أصول عربية.. من هي المرشحة لتصبح سيدة نيويورك الأولى؟
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 12:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 12:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 12:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24