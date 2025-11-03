وسط أزمة خانقة.. اللواء 444 يتهم جهة أمنية جنوب ليبيا بتهريب الوقود

اتهم اللواء 444 قتال في ، إحدى الجهات الأمنية العاملة في باستغلال كميات ضخمة من الوقود وتهريبها إلى دولٍ مجاورة، في ما وصفه بـ"نهبٍ لحقوق أهالي الجنوب وتفريط في قوت كافة".

وأوضح مصدر في إعلام اللواء لـ"العربية/الحدث" الأحد، أن تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن توريد نحو 4 ملايين لتر من الوقود كل يوم جمعة لثلاثة أسابيع متتالية، دون وصولها فعلياً إلى المواطنين في الجنوب، ليتبيّن توجيه جزء كبير من هذه الكميات إلى عمليات تهريب خارج الحدود.



وأكد أن اللواء لم يُصدر أية تعليمات بإيقاف مخصصات الوقود اليومية للمنطقة الجنوبية، والتي تتراوح بين 600 و800 ألف لتر، مشيراً إلى أن الكميات اليومية المنتظمة لا تزال تُورّد بشكل طبيعي من مستودعات .



كما أضاف أن تعليمات الإيقاف شملت فقط توريدات يوم الجمعة، كونها تفوق حاجة الجنوب لأسبوعٍ كامل، وجاء القرار بعد التثبت من وجود فساد وتلاعب ممنهج في توزيع الوقود من قبل جهات أمنية متورطة في التهريب.



أيضا شدد المصدر على أن قرارات اللواء تأتي في إطار جهود مكافحة تهريب الوقود وحماية موارد الدولة من العبث عبر الحدود، مؤكداً أن مفارزه العسكرية مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب التي طالما واجهها جنوده بـتضحيات جسيمة"، وفق تعبيره.