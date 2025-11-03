Advertisement

عربي-دولي

وسط أزمة خانقة.. اللواء 444 يتهم جهة أمنية جنوب ليبيا بتهريب الوقود

Lebanon 24
03-11-2025 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1437338-638977508003213249.webp
Doc-P-1437338-638977508003213249.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهم اللواء 444 قتال في ليبيا، إحدى الجهات الأمنية العاملة في المنطقة الجنوبية باستغلال كميات ضخمة من الوقود وتهريبها إلى دولٍ مجاورة، في ما وصفه بـ"نهبٍ لحقوق أهالي الجنوب وتفريط في قوت الليبيين كافة".
Advertisement
وأوضح مصدر في إعلام اللواء لـ"العربية/الحدث" الأحد، أن تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن توريد نحو 4 ملايين لتر من الوقود كل يوم جمعة لثلاثة أسابيع متتالية، دون وصولها فعلياً إلى المواطنين في الجنوب، ليتبيّن توجيه جزء كبير من هذه الكميات إلى عمليات تهريب خارج الحدود.

وأكد أن اللواء لم يُصدر أية تعليمات بإيقاف مخصصات الوقود اليومية للمنطقة الجنوبية، والتي تتراوح بين 600 و800 ألف لتر، مشيراً إلى أن الكميات اليومية المنتظمة لا تزال تُورّد بشكل طبيعي من مستودعات طرابلس.

كما أضاف أن تعليمات الإيقاف شملت فقط توريدات يوم الجمعة، كونها تفوق حاجة الجنوب لأسبوعٍ كامل، وجاء القرار بعد التثبت من وجود فساد وتلاعب ممنهج في توزيع الوقود من قبل جهات أمنية متورطة في التهريب.

أيضا شدد المصدر على أن قرارات اللواء تأتي في إطار جهود مكافحة تهريب الوقود وحماية موارد الدولة من العبث عبر الحدود، مؤكداً أن مفارزه العسكرية مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب التي طالما واجهها جنوده بـتضحيات جسيمة"، وفق تعبيره.
مواضيع ذات صلة
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
lebanon 24
03/11/2025 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة من الجنوب باتجاه بيروت
lebanon 24
03/11/2025 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العمليات الإسرائيلية في غزة تستكمل عامها الثاني وسط حصار خانق
lebanon 24
03/11/2025 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإسقاط طائرة مسيّرة في جنوب لبنان الأحد
lebanon 24
03/11/2025 12:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة الجنوبية

الليبيين

طرابلس

الليبي

توري

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:37 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:05 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24