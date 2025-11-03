28
عربي-دولي
موجة نزوح مستمرة شمال كردفان.. وفرار الالاف من الفاشر
Lebanon 24
03-11-2025
|
01:05
A-
A+
بعد مرور أسبوع على سيطرة
قوات الدعم السريع
على مدينة
الفاشر
، مركز
ولاية شمال دارفور
، غرب
السودان
، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 8600 شخص نزحوا خلال اليومين الماضيين، نتيجة الأحداث العنيفة المستمرة التي تشهدها المدينة.
فيما بلغ إجمالي عدد
النازحين
من الفاشر والقرى المحيطة منذ 26 تشرين الاول الماضي، نحو 70900 شخص، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية والأمنية.
وأشارت فرق التتبع الميدانية بالمنظمة إلى أن النازحين توجهوا بشكل رئيسي إلى مناطق داخل محليتي الفاشر وطويلة في شمال دارفور، وسط تحذيرات من أن انعدام الأمن على الطرق قد يعيق حركة المدنيين الفارين من القتال.
من محليتي بارا وأم روابة
إلى ذلك، أشارت المنظمة الدولية إلى أن أكثر من 1200 شخص نزحوا من محليتي بارا وأم روابة في ولاية
شمال كردفان
خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن النازحين توزعوا على عدد من المناطق داخل محلية شيكان بشمال كردفان، إضافة إلى محليات الدويم وتندلتي وكوستي وربك في
ولاية النيل الأبيض
.
