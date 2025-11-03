قبيل موعد الانتخابات.. تهديد في العراق باستبعاد مرشحين حتى بعد فوزهم



كما أوضح في بيان، اليوم الاثنين، أن المرشح المستبعد ستحذف أصواته. فيما تتواصل التحضيرات في استعداداً للانتخابات النيابية المرتقبة في 11 تشرين الثاني، حذر المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات، عماد جميل من أن المرشح المخالف سيتم استبعاده، حتى لو فاز في الانتخابات.كما أوضح في بيان، اليوم الاثنين، أن المرشح المستبعد ستحذف أصواته.

أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أن التحضيرات الأمنية للانتخابات تسير وفق خطة محكمة، مؤكداً عدم فرض حظر للتجول خلال هذا الاستحقاق.



استنفار أمني

وقال المحمداوي إن "العمل مستمر لتأمين إيصال المواد المتعلقة بالانتخابات"، لافتاً إلى أن ستكون في حالة إنذار بنسبة 100% يوم 6 و7 من الشهر الجاري.

يأتي هذا فيما ملأت اللوحات الدعائية واللافتات التي تبشر بالتغيير الشوارع ، على الرغم من أن كثيرا من رأوا أن النتيجة محسومة سلفا، ولن تخدم سوى إبقاء الميزان السياسي في البلاد بين أيدي النخب الطائفية نفسها، وفق ما نقلت وكالة .



يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات كانت وافقت سابقاً على 7768 مرشحاً، بينهم 2248 امرأة. وأوضحت إنه تم السماح بالحملة الانتخابية من الثالث من تشرين الاول حتى الثامن من تشرين الثاني.