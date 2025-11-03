الصين تنفي اختبار أسلحة نووية

Advertisement

نفت اختبار أسلحة نووية بعدما اتهمها الرئيس الأميركي بإجراء تجارب تحت الأرض دون الإعلان عنها.وقالت الناطقة باسم الخارجية الاثنين إن بلادها "لطالما امتثلت إلى مسار التنمية السلمية واتبعت سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً وأبقت على استراتيجية نووية تقوم على الدفاع عن النفس وامتثلت إلى التزامها تعليق التجارب النووية". (العربية)