عربي-دولي
الصين تنفي اختبار أسلحة نووية
Lebanon 24
03-11-2025
|
03:33
نفت
الصين
اختبار أسلحة نووية بعدما اتهمها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإجراء تجارب تحت الأرض دون الإعلان عنها.
وقالت الناطقة باسم الخارجية
الصينية
ماو نينغ
الاثنين إن بلادها "لطالما امتثلت إلى مسار التنمية السلمية واتبعت سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً وأبقت على استراتيجية نووية تقوم على الدفاع عن النفس وامتثلت إلى التزامها تعليق التجارب النووية". (العربية)
