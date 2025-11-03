من أصول عربية.. من هي المرشحة لتصبح سيدة نيويورك الأولى؟

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو زهران ممداني، مرشح لمنصب عمدة مدينة ، يبرز اسم آخر وهو زوجته راما دواجي. فمن هي المرشحة لتصبح سيدة نيويورك الأولى؟

ولدت راما (28 عاما) في مدينة هيوستن بولاية تكساس لأبوين سوريين، وعاشت هناك حتى انتقلت عائلتها إلى دبي عندما كانت في التاسعة من عمرها، وعاشت طفولتها بين والولايات المتحدة.

التحقت لفترة وجيزة بفرع "جامعة فرجينيا كومنولث للفنون" في قطر، ثم أكملت درجة الماجستير في الرسم التوضيحي (Illustration) من مدرسة الفنون البصرية (School of Visual Arts) في نيويورك.



أما عن قصة لقائها بممداني، فقد بدأت بطريقة عصرية عبر تطبيق المواعدة (Hinge) عام 2021، وكان حينها نائبا في "الجمعية التشريعية لولاية نيويورك. وكانت أولى لقاءاتهما في مقهى يمني في بروكلين يدعى "قهوة هاوس"، تلاها تنزّه في "ماك كارين بارك"، ثم أخذها في لقائهما الثاني بجولة في منطقته التشريعية في أستوريا، كوينز.



وتقدم ممداني لخطبتها في تشرين الأول 2024، وبعد أيام فقط من إعلان الخطوبة عبر "إنستغرام"، أطلق حملته لمنصب العمدة.



وقد احتفلا بخطبتهما في دبي حيث تقيم عائلة راما في كانون الأول، وسط احتفال عائلي دافئ تقليدي الطابع.



ثم عقدا قرانهما في شباط 2025 في حفل مدني بسيط بمدينة نيويورك، بعيدا عن الصخب الإعلامي. (روسيا اليوم)