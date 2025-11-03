بقائي: لا نتفاوض حالياً مع أميركا



Advertisement

وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين:" خلال زيارة تخت‌ روانجي إلى سلطنة ، لم يُنقل إليه أيّ رسالة من الجانب الأميركي". نفى المتحدث باسم الخارجية ، بقائي بدء أي عملية تفاوضية بين وواشنطن.وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين:" خلال زيارة تخت‌ روانجي إلى سلطنة ، لم يُنقل إليه أيّ رسالة من الجانب الأميركي".

لكنه اعتبر في القوت عينه أن "استمرار الوسطاء في مساعيهم ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر أمر شائع وطبيعي"، وفق قوله.



وأكد وجود تبادل للرسائل عبر الوسطاء، لكنّه أوضح أن "ذلك لا يعني بأيّ حال من الأحوال بدء العملية التفاوضية بين والولايات المتحدة". (العربية)