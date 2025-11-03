Advertisement

عربي-دولي

بقائي: لا نتفاوض حالياً مع أميركا

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:28
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي بدء أي عملية تفاوضية بين طهران وواشنطن.
وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين:" خلال زيارة تخت‌ روانجي إلى سلطنة عُمان، لم يُنقل إليه أيّ رسالة من الجانب الأميركي".
 
لكنه اعتبر في القوت عينه أن "استمرار الوسطاء في مساعيهم ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر أمر شائع وطبيعي"، وفق قوله.

وأكد وجود تبادل للرسائل عبر الوسطاء، لكنّه أوضح أن "ذلك لا يعني بأيّ حال من الأحوال بدء العملية التفاوضية بين إيران والولايات المتحدة". (العربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24