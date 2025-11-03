Advertisement

عربي-دولي

صور ميدانية وأقمار اصطناعية تكشف.. هذا ما تفعله أميركا في الكاريبي

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:51
أظهرت صور ميدانية وأقمار اصطناعية أن الجيش الأميركي يُعيد تأهيل بنى تحتية عسكرية ومدنية في الكاريبي، وجزء من القاعدة البحرية-الجوية السابقة "روزفلت رودز" في بورتوريكو التي أُغلقت قبل أكثر من 20 عامًا.
وبينت تلك الأعمال وفق صور ميدانية وأقمار اصطناعية إلى تحضيرٍ لعمليات مستدامة قد تدعم إجراءات أميركية محتملة داخل فنزويلا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
 
 
 
 
كما بينت المعلومات أنه في 17 أيلول الماضي، بدأت أطقم العمل إزالة وإعادة سفلتة المسارات الرابطة بالمدرج في "روزفلت رودز".

وبحلول 29 تشرين الأول ، أظهرت صور الأقمار الصناعية نصب نحو 20 خيمة قرب المدرج، إلى جانب برج تحكّم جوي متنقّل وتجهيزات أمنية متحركة. ويقدّر خبراء عسكريون أن طبيعة الأشغال تتسق مع رفع وتيرة الإقلاع والهبوط لطائرات النقل الثقيلة والمقاتلات، وتحويل القاعدة إلى منصّة أمامية مرنة قابلة للتوسيع سريعًا.

كما لم تقتصر التحضيرات على "روزفلت رودز"، بل امتدت إلى مطارات مدنية مثل مطار رافائيل هيرنانديز في أغواديا ببورتوريكو، حيث رُصدت منظومات اتصالات وبرج تحكّم متنقّل يُستخدم عادة في المناطق ذات الاندفاع الجوي المرتفع، إضافة إلى منشأة تخزين ذخيرة قيد الإنشاء. كما وثّقت صور في شهري أيلول وتشرين الأول أعمالًا إنشائية قرب الساحات في مطار هنري إي. رولسن في سانت كروا بجزر العذراء الأميركية، إلى جانب رادار جديد يعزّز المراقبة الجوية.

