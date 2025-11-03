28
عربي-دولي
أردوغان: حماس ملتزمة بالهدنة.. وإسرائيل تتقاعس عن التطبيق
Lebanon 24
03-11-2025
|
05:45
photos
وصف الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، حركة "
حماس
" بأنها "عازمة على الالتزام" ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، في الوقت الذي وجه فيه انتقادات حادة لإسرائيل بسبب "عدم تنفيذها" للالتزامات المطلوبة منها.
جاء ذلك خلال كلمته يوم الاثنين، قبل انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية
الدول الإسلامية
في إسطنبول، خُصص لمناقشة مستقبل القطاع المحاصر.
وأضاف
أردوغان
في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "بينما تظهر حماس تصميمًا واضحًا على احترام الاتفاق، فإن سجل
إسرائيل
في هذا المجال يظل سيئًا للغاية للجميع".
كما تطرق الرئيس التركي خلال مشاركته في اجتماع "لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الدور المرتقب للمنظمة في قيادة جهود إعادة إعمار غزة، معربًا عن أمله في أن تلعب "دورًا محركًا" في هذه المرحلة الحرجة. (ارم)
