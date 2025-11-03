أردوغان: حماس ملتزمة بالهدنة.. وإسرائيل تتقاعس عن التطبيق

Advertisement

جاء ذلك خلال كلمته يوم الاثنين، قبل انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية في إسطنبول، خُصص لمناقشة مستقبل القطاع المحاصر.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "بينما تظهر حماس تصميمًا واضحًا على احترام الاتفاق، فإن سجل في هذا المجال يظل سيئًا للغاية للجميع".كما تطرق الرئيس التركي خلال مشاركته في اجتماع "لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الدور المرتقب للمنظمة في قيادة جهود إعادة إعمار غزة، معربًا عن أمله في أن تلعب "دورًا محركًا" في هذه المرحلة الحرجة. (ارم)