Advertisement

عربي-دولي

الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1437504-638977718943429478.webp
Doc-P-1437504-638977718943429478.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل بدافع عنصري أو عداء تجاه الشعب اليهودي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
Advertisement

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم إقرار المشروع بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يُطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء. وينص القانون على أن عقوبة الإعدام ستكون إلزامية ولا يمكن تخفيفها، كما يمكن فرضها بأغلبية الأصوات دون تقدير قضائي.

ويأتي هذا القانون في سياق جهود إسرائيلية متواصلة لفرض عقوبة الإعدام، ضمن مسارين رئيسيين: الأول عبر هذا المشروع الذي أقرته اللجنة، والثاني عبر مبادرة وزير القضاء ياريف ليفين لإنشاء محكمة خاصة لمقاتلي "حماس" المعتقلين على خلفية هجوم 7 تشرين الأول 2023.

ويسعى مشروع "قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 تشرين الأول "إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة تتجاوز الإجراءات القانونية التقليدية، وتعتمد على تعريف "المقاتل غير الشرعي" وتشكيل لجنة خاصة لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، مكونة من ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، ما يخلق منظومة قضائية موازية في إسرائيل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الكنيست يُقرر مصير "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين الاثنين
lebanon 24
03/11/2025 15:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
03/11/2025 15:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
03/11/2025 15:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الأمن القومي بالكنيست تصوت على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
03/11/2025 15:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:47 | 2025-11-03
08:47 | 2025-11-03
08:42 | 2025-11-03
08:02 | 2025-11-03
08:00 | 2025-11-03
07:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24