الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بقتل بدافع عنصري أو عداء تجاه الشعب اليهودي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.وأوضحت القناة 12 أن رئيس الوزراء دعم إقرار المشروع بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يُطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء. وينص القانون على أن عقوبة الإعدام ستكون إلزامية ولا يمكن تخفيفها، كما يمكن فرضها بأغلبية الأصوات دون تقدير قضائي.ويأتي هذا القانون في سياق جهود إسرائيلية متواصلة لفرض عقوبة الإعدام، ضمن مسارين رئيسيين: الأول عبر هذا المشروع الذي أقرته اللجنة، والثاني عبر مبادرة وزير ياريف ليفين لإنشاء محكمة خاصة لمقاتلي " " المعتقلين على خلفية هجوم 7 تشرين الأول 2023.ويسعى مشروع "قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 تشرين الأول "إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة تتجاوز الإجراءات القانونية التقليدية، وتعتمد على تعريف "المقاتل غير الشرعي" وتشكيل لجنة خاصة لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، مكونة من ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، ما يخلق منظومة قضائية موازية . (روسيا اليوم)