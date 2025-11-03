Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. ضربة روسية "دقيقة" تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية

03-11-2025 | 06:08
Doc-P-1437509-638977722195821641.png
Doc-P-1437509-638977722195821641.png photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تنفيذ قواتها ضربة جوية "دقيقة" استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر بيان للوزارة أن "القوات الجو–فضائية" دمرت مواقع تضم وحدات من "اللواء الرابع عشر للقوات الخاصة" التابع للحرس الوطني الأوكراني، كانت متمركزة داخل مبانٍ مهجورة في بلدة رودينسكوي.

وأوضح البيان أن العملية استخدمت فيها قنابل "فاب-500" الجوية الموجهة، مؤكداً أن الضربة "تمت في توقيت وجود أكبر عدد من العناصر داخل الهدف".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24