بالفيديو.. ضربة روسية "دقيقة" تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية

أعلنت ، اليوم الاثنين، تنفيذ قواتها ضربة جوية "دقيقة" استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للقوات في دونيتسك الشعبية.



وذكر بيان للوزارة أن "القوات الجو–فضائية" دمرت مواقع تضم وحدات من " عشر للقوات الخاصة" التابع للحرس الوطني الأوكراني، كانت متمركزة داخل مبانٍ مهجورة في بلدة رودينسكوي.



وأوضح البيان أن العملية استخدمت فيها قنابل "فاب-500" الجوية الموجهة، مؤكداً أن الضربة "تمت في توقيت وجود أكبر عدد من العناصر داخل الهدف".

ضربة روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية



أفادت الروسية، بقيام القوات الروسية بتنفيذ ضربة باستخدام قنابل جوية من طراز "فاب-500" على موقع انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى إلى تدميره