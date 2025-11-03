بالفيديو.. ضربة روسية "دقيقة" تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية

ضربة روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بتنفيذ ضربة باستخدام قنابل جوية من طراز "فاب-500" على موقع انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى إلى تدميره pic.twitter.com/LL84XyTTFZ
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 3, 2025
