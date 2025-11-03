Advertisement

عربي-دولي

إيران تعلن استمرار تصدير الغاز إلى دولة عربية.. من هي؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:51
أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، أن صادرات الغاز إلى العراق مستمرة بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أية قيود على إمدادات الغاز إلى الصناعات أو محطات توليد الطاقة، وأن أوضاع توزيع الغاز في البلاد أفضل من العام الماضي من جميع الجوانب.
وقال توكلي، في تصريح لوكالة أنباء إيرانية على هامش فعالية "التحول الرقمي في صناعة الغاز"، إن إمدادات الغاز إلى الصناعات ومحطات الكهرباء والمنازل تجري حالياً من دون أي قيود، مشيراً إلى أن عقود تزويد الصناعات بالغاز تم تنظيمها وفق احتياجات الاستهلاك، ولمدة تتراوح بين 4 إلى 8 أشهر.
 


وذكر أنّ كميات الغاز المحقونة في الشبكة شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن جميع أعمال الصيانة الأساسية أُنجزت في مواعيدها، وأن مخازن الغاز سجلت نمواً بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل وضعها في حالة جيدة.


وأشار توكلي إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف قطاعات الحكومة، موضحاً أن وزارة النفط شكلت لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز خلال فصل الشتاء، وأن أجواء التعاون بين الأجهزة التنفيذية إيجابية للغاية.


وأكد أن كميات الغاز المسلّمة لمحطات الطاقة تتجاوز حالياً الالتزامات المحددة، وأن شبكة الغاز الوطنية تعمل في وضع مستقر وآمن.


وفي رده على سؤال حول صادرات الغاز، أوضح توكلي أن المفاوضات بين إيران وروسيا، وكذلك بين إيران وتركيا، ما زالت مستمرة، مضيفاً أن صادرات الغاز إلى العراق تسير بشكل منتظم ولم تتعرض لأي توقف. (إرم نيوز)
