إيران تعلن استمرار تصدير الغاز إلى دولة عربية.. من هي؟

أعلن المدير التنفيذي لشركة الوطنية ، سعيد توكلي، أن صادرات الغاز إلى مستمرة بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أية قيود على إمدادات الغاز إلى الصناعات أو محطات توليد الطاقة، وأن أوضاع توزيع الغاز في البلاد أفضل من العام الماضي من جميع الجوانب.

وقال توكلي، في تصريح لوكالة أنباء إيرانية على هامش فعالية "التحول الرقمي في صناعة الغاز"، إن إمدادات الغاز إلى الصناعات ومحطات الكهرباء والمنازل تجري حالياً من دون أي قيود، مشيراً إلى أن عقود تزويد الصناعات بالغاز تم تنظيمها وفق احتياجات الاستهلاك، ولمدة تتراوح بين 4 إلى 8 أشهر.





وذكر أنّ كميات الغاز المحقونة في الشبكة شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن جميع أعمال الصيانة الأساسية أُنجزت في مواعيدها، وأن مخازن الغاز سجلت نمواً بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل وضعها في حالة جيدة.





وأشار توكلي إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف قطاعات الحكومة، موضحاً أن شكلت لجنة مشتركة بالتعاون مع لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز خلال فصل الشتاء، وأن أجواء التعاون بين الأجهزة التنفيذية إيجابية للغاية.





وأكد أن كميات الغاز المسلّمة لمحطات الطاقة تتجاوز حالياً الالتزامات المحددة، وأن شبكة الغاز الوطنية تعمل في وضع مستقر وآمن.