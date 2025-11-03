طهران تعليقا على إمكانية استهداف واشنطن لأذرعها في العراق: تدخل سافر

Advertisement

وصفت التصريحات التي أدلى بها الأميركي خلال اتصاله بنظيره ، بأنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية للعراق، ومخالفة صريحة لمبادئ السيادة والاستقلال.جاء ذلك ردا على التحذيرات الأميركية التي وجهها "بيت هيغسيث" لوزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، والتي تركزت على تحركات الفصائل المسلحة الموالية لإيران.وأكد المتحدث باسم الخارجية ، إسماعيل بقائي، أن "التهديدات الأميركية تمثل دليلاً واضحاً على الطبيعة العدوانية لسياسة في المنطقة"، مشيراً إلى أن الحوار بين وبغداد "يركز دائماً على قضايا الأمن الإقليمي والمصالح المشتركة، وليس على إملاءات خارجية".وشدد بقائي على أن "هذه الضغوط لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي، الذي سيقرر بنفسه مستقبل بلاده ويحافظ على أمنها واستقرارها".يأتي الرد بعد يومين فقط من رسالة طمأنة أميركية لبغداد حول مستقبل العلاقات الثنائية، وذلك في توقيت حساس حيث تستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية السادسة منذ عام 2003، وسط انقسامات سياسية حادة. (ارم)