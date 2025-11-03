قطر تبدأ حزمة استثمارات كبرى في مصر خلال أيام

Advertisement

أعلن القطري عبد الرحمن آل ثاني، التوصل إلى توافق مع مصر على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية، عبر توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى لتنمية مشروع سياحي وتنموي في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة.وجاء الإعلان خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في الدوحة، والتي شارك فيها مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي والسفير وليد الفقي.وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى حرص قطر على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات ودعم الاستثمارات القطرية المتعددة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك الملف الفلسطيني.كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في وجهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، إضافة إلى التأكيد على تنفيذ توصيات السادسة للجنة المصرية-القطرية المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة، لتعزيز الشراكة وتحقيق المنافع المتبادلة. (روسيا اليوم)