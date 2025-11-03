Advertisement

عربي-دولي

خامنئي: أميركا تُريد من إيران الإستسلام

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:12
قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنّ "الولايات المتحدة لا تُريد إلا إستسلام  إيران".
وأضاف في خطاب أمام مجموعة من الطلاب، أنّ "طبيعة أميركا المتغطرسة لا تقبل إلا الاستسلام، وجميع الرؤساء الأميركيين السابقين كانوا يتوقون لتحقيق هذا الهدف، لكنهم لم يعلنوه".

وتابع أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقر بذلك علناً وقال إنه على إيران الإستسلام". (العربية)
