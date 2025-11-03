خامنئي: أميركا تُريد من إيران الإستسلام

قال المرشد إنّ " لا تُريد إلا إستسلام ".

وأضاف في خطاب أمام مجموعة من الطلاب، أنّ "طبيعة أميركا المتغطرسة لا تقبل إلا الاستسلام، وجميع الرؤساء السابقين كانوا يتوقون لتحقيق هذا الهدف، لكنهم لم يعلنوه".



وتابع أنّ "الرئيس الأميركي أقر بذلك علناً وقال إنه على إيران الإستسلام". (العربية)