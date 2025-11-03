Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عناصر تجاوزت "الخط الاصفر" في غزة

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1437544-638977763329007868.png
Doc-P-1437544-638977763329007868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن "تصفية عناصر" تجاوزت ما يُعرف بالخط الأصفر الفاصل في جنوب غزة، مؤكداً أنهم "شكلوا تهديداً مباشراً" لقواته.
Advertisement

وقال بيان عسكري إن "القوات الجوية استهدفت العناصر مباشرة بعد رصدهم"، مشيراً إلى أن القوات لا تزال منتشرة داخل القطاع وفق اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "ستواصل الرد على أي تهديد".

في سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بإغلاق محور فيلادلفي في إطار "عمليات البحث عن رفات رهائن"، ما يشير إلى استمرار الجهود رغم الهدنة.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قتلنا عدة عناصر تجاوزت الخط الأصفر في غزة
lebanon 24
03/11/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل تمشيط المنطقة المحيطة بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة
lebanon 24
03/11/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا مجموعتي مسلحين تجاوزتا الخط الأصفر واقتربتا من قواتنا بالشجاعية وأطلقنا النار عليهما
lebanon 24
03/11/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يطبق سياسة واضحة للاستعداد على طول الخط الأصفر في غزة
lebanon 24
03/11/2025 19:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات الجوية

إسرائيل

دلفي

الهد

صفية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:42 | 2025-11-03
11:13 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
10:39 | 2025-11-03
10:19 | 2025-11-03
10:07 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24