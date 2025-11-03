الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عناصر تجاوزت "الخط الاصفر" في غزة

Advertisement

أعلن الجيش اليوم عن "تصفية عناصر" تجاوزت ما يُعرف بالخط الأصفر الفاصل في جنوب غزة، مؤكداً أنهم "شكلوا تهديداً مباشراً" لقواته.وقال بيان عسكري إن " استهدفت العناصر مباشرة بعد رصدهم"، مشيراً إلى أن القوات لا تزال منتشرة داخل القطاع وفق اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "ستواصل الرد على أي تهديد".في سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بإغلاق محور فيلادلفي في إطار "عمليات البحث عن رفات رهائن"، ما يشير إلى استمرار الجهود رغم الهدنة.