إقتصاد

أميركا على وشك تسجيل رقم قياسي جديد.. ماذا سيحدث إذا ظلت الحكومة مغلقة؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:55
Doc-P-1437554-638977788604133752.png
من المتوقع أن يصبح الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة الأطول على الإطلاق هذا الأسبوع مع استمرار الجمود بين الديمقراطيين والجمهوريين في شهر جديد.
من المحتمل أن يفقد ملايين الأشخاص في أميركا فوائد المساعدات الغذائية، ومن المقرر أن تنتهي إعانات الرعاية الصحية، في حين لا توجد محادثات مقبلة بين الطرفين لحل هذه المسألة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "لن ينخدع" من قبل الديمقراطيين الذين يطالبون بإجراء مفاوضات لتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة التي تنتهي في نهاية العام بالنسبة لملايين الأمريكيين. وفي تصريح له على هامش برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، قال الرئيس الأميركي إنه لن يتفاوض إلا عندما تُعاد فتح الحكومة ، على غرار الجمهوريين في الكونغرس.

تشير تعليقات ترامب إلى أن الإغلاق قد يستمر لبعض الوقت حيث من المقرر أن يفقد العاملون الفيدراليون، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية، رواتبهم الإضافية.

ويخشى 42 مليون أميركي ممن يتلقون مساعدات غذائية فيدرالية من عدم قدرتهم على الوصول إلى المساعدة.

صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الآن 13 مرة ضد إعادة فتح الحكومة، وأصروا على أنهم بحاجة إلى ترامب والجمهوريين للتفاوض معهم أولاً.

يتبادل الحزبان اللوم، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن عددا أكبر من الأميركيين يحملون الجمهوريين المسؤولية.

وقال الرئيس إن الديمقراطيين "فقدوا طريقهم" وتوقع أنهم سوف يستسلمون في نهاية المطاف للجمهوريين.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم مجبرون على ذلك. وإذا لم يُصوِّتوا، فهذه مشكلتهم".

كما كرر مناشداته لقادة الحزب الجمهوري بتغيير قواعد مجلس الشيوخ وإلغاء سياسة التعطيل.

وقد رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذه الفكرة مرارا وتكرارا منذ ولاية ترامب الأولى، بحجة أن القاعدة التي تتطلب 60 صوتا للتغلب على أي اعتراضات في مجلس الشيوخ أمر حيوي للمؤسسة وسمحت لهم بوقف السياسات الديمقراطية عندما كانوا في الأقلية.

وقال ترامب: "على الجمهوريين أن يكونوا أكثر حزمًا. إذا أنهينا سياسة المماطلة، فسنتمكن من فعل ما نريده تمامًا".

ومع توقف الحزبين، يبدو أن الإغلاق، الذي دخل يومه الثالث والثلاثين ويقترب من أسبوعه السادس، من المرجح أن يصبح الأطول في التاريخ.

وكان الرقم القياسي السابق قد تم تسجيله في عام 2019، عندما طالب ترامب الكونغرس بمنحه أموالاً لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

لقد حدثت الإغلاقات الحكومية الثلاثة الأخيرة في أمريكا أثناء وجود ترامب في منصبه. ويحدث الإغلاق الحكومي عندما لا يتفق الكونغرس على الميزانية. هذا يعني أن أجزاءً من الحكومة الفيدرالية يجب أن تُغلق حتى تتم الموافقة على خطة الإنفاق. وأثناء الإغلاق، يتم إيقاف الخدمات الفيدرالية "غير الأساسية" أو تقليصها، ويتم وضع العديد من موظفي الحكومة في إجازة بدون أجر. (ميترو)
11:42 | 2025-11-03
11:13 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
10:39 | 2025-11-03
10:19 | 2025-11-03
10:07 | 2025-11-03
