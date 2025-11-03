خطوط الصدع التي لم تُعالج أبدًا.. حرب السودان التي لا تنتهي

Advertisement

أضاف الموقع في تقرير عن الازمة السودانية:" أشعلت نهاية تحالف الإنقاذ في الخرطوم شرارة حرب دارفور التي استمرت لسنوات طويلة. أسس خليل إبراهيم، أحد المساعدين المقربين والوزير الموالي لحسن الترابي، حركة العدل والمساواة المعروفة أيضًا باسم JEM. وسرعان ما اندلعت أعمال عنف وقتل. كانت حركة العدل والمساواة، الأقرب إلى أيديولوجية الترابي، فصيلًا رئيسيًا في دارفور يتصادم مع الجيش السوداني، ولكنها لم تكن الفصيل الوحيد. كانت هذه الدعوات للتغيير مدفوعة بمطالبات بتوزيع أكثر عدالة للثروة والسلطة، وإنهاء إهمال الإقليم وتهميشه. ومع ذلك، ظلت التعقيدات السياسية في الخرطوم حاضرة دائمًا، حتى في قلب صحراء دارفور الشاسعة. بعد اندلاع الصراع بفترة وجيزة، قرر نظام عمر البشير استخدام "توازن الرعب" التقليدي في دارفور لتحقيق التفوق. دُعيت القبائل العربية البدوية الناشطة في دارفور وعبر الحدود بشكل غير مباشر للمشاركة في الحرب، داعمةً بذلك جانب الحكومة المركزية. وكان الاسم الأكثر نفوذاً بين قادة القبائل العربية في تلك المرحلة هو موسى ، الذي كان يُعتبر القائد الأعلى لمقاتلي القبائل المعروفين باسم الجنجويد. ارتُكبت فظائع مروعة ووحشية هائلة خلال هذا الصراع المرير، لا سيما مع تورط الجنجويد خلال الفترة من 2002 إلى 2008، والتي مثّلت ذروة الصراع الوحشي".تابع:" عندما اندلعت الحرب في دارفور عام ٢٠٠٣، رحاها بشكل رئيسي بين حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو وعبد الواحد نور، وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم من جهة، والقوات المسلحة السودانية من جهة أخرى. وسرعان ما تغير الوضع عندما دعت حكومة البشير قبائل البدو العربية للانضمام إلى الجيش ودعمه في حربه ضد سكان المنطقة الأصليين. وكان من الواضح أن التاريخ من التنافس بين سكان دارفور والقبائل العربية سيعمق الصراع ويخدم في نهاية المطاف الحكومة لا المتمردين. ربما بدأت الحرب في دارفور عام ٢٠٠٣، إلا أن جذورها التقليدية والإقليمية والعرقية تمتد إلى عمق أكبر في تاريخ دارفور ومنطقة الساحل والصحراء الأوسع. يتألف التركيب العرقي لدارفور في الأصل من عنصرين رئيسيين: القبائل الأفريقية التي تُشكل غالبية السكان الأصليين في المنطقة، والقبائل العربية. أكبر قبيلة هي الفور، التي استمدت المنطقة اسمها من أرضهم أو موطنهم. وهناك أيضًا الزغاوة، وهي قبيلة رئيسية أخرى في المنطقة ذات حضور كبير يمتد إلى تشاد المجاورة. كما يُعد شعب المساليت إحدى المجموعات الرئيسية في دارفور؛ ويسكن معظمهم ولاية غرب دارفور، ومدينتها الرئيسية الجنينة، ويتواجدون أيضًا في تشاد حول منطقة الحدود مع السودان".تابع:" من ناحية أخرى، تُعد قبائل البدو العربية جزءًا من مشهد أوسع يُعرف باسم حزام البقارة، والذي يمتد من غرب السودان إلى الجنوب، حول بحيرة تشاد؛ وقد لعبوا دورًا مهمًا في منطقة الساحل والصحراء. هذه المنطقة الشاسعة هي موطن لعدة قبائل، بما في ذلك القبائل الكبيرة التي كانت تجوبها منذ مئات السنين. الرزيقات هي القبيلة العربية الأكثر نفوذاً في دارفور، ويمتلك فرع المحاميد من الرزيقات معظم سلطة القبائل العربية في المنطقة. كان مؤسس ميليشيات الجنجويد في بداية حرب دارفور، موسى هلال، زعيم المحاميد من الرزيقات. القائد الحالي وقائد قوات الدعم السريع، التي ورثت قيادة الجنجويد، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، هو أيضًا أحد أفراد الرزيقات من فرع المحاميد. تشير تقارير عديدة من مراقبين إقليميين ودوليين حول الوضع في السودان إلى أنه منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023، عززت قوات الدعم السريع صفوفها بتجنيد مقاتلين من قبائل عربية في دول أفريقية مجاورة مثل تشاد والنيجر. كما لفت هؤلاء المراقبون الانتباه إلى الصراع الأهلي في تشاد، حيث سيطرت قبيلة الزغاوة الأفريقية لسنوات - من خلال أعضائها، الرئيس الراحل إدريس ديبي وابنه، الزعيم الحالي محمد ديبي - على السلطة أثناء قتالها جماعات . وفي هذا الصراع أيضًا، تجلّت نفس التعقيدات القبلية العربية الأفريقية في منطقتي الساحل والصحراء".وأشار الموقع إلى أنّه "تسيطر قوات الدعم السريع اليوم بشكل كبير على معظم أنحاء دارفور. وتتمتع بموقع قوي نسبيًا، إذ ترتبط جغرافيًا بمصدر دعم أوسع من القبائل العربية في جميع أنحاء الساحل والصحراء، وتستمد قوتها من سيطرتها على مناجم الذهب في جبل عامر، التي توفر لها القوة المالية اللازمة. كما تتلقى دعمًا سياسيًا ولوجستيًا من حلفائها الدوليين. لكن الصورة الأوسع تُظهر أن القوات المسلحة السودانية لا تزال تسيطر على جزء كبير من الخريطة السودانية. فهي، بطريقة أو بأخرى، امتدادٌ للمؤسسة التقليدية التي تشكلت في عهد عمر البشير، الرجل الذي شكّل وبنيته كما هو عليه اليوم. يُعدّ إنهاء الحرب الآن أولويةً وطنية، وكذلك إعادة توحيد السودان تحت قيادة واحدة قادرة على قيادته نحو السلام والاستقرار.