Advertisement

عربي-دولي

أميركا تطرح هدنة في السودان

Lebanon 24
03-11-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1437579-638977826669834149.png
Doc-P-1437579-638977826669834149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر لـ"العربية" عن تقديم الجانب الأميركي مقترح هدنة في السودان قد تمتد من 3 إلى 9 أشهر، في خطوة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
Advertisement

وأفاد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، بأن كلا الطرفين رحّب "مبدئياً" بالمبادرة الإنسانية، لكنهما يدرسان حالياً بنود الهدنة التي تشمل آليات المراقبة والتنفيذ والجوانب الفنية.

أكد بولس أن ما يجري هو "تواصل منفصل" مع كل طرف، نافياً وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، معرباً عن "أمل" في التوصل لاتفاق قريب.

جاءت هذه التطورات فيما تتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، حيث امتدت المجاعة إلى مدينتي الفاشر وكادوجلي، مع تحذيرات من تعرّض 20 منطقة أخرى لخطر المجاعة، خاصة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر - آخر معاقل الجيش في دارفور. (العربية)
مواضيع ذات صلة
عون: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان
lebanon 24
03/11/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر للحدث: ندعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان ووقف النار فورا
lebanon 24
03/11/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: المحاسبة في السودان ستتحقق في نهاية المطاف
lebanon 24
03/11/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: النزاع الجاري في السودان هو من أسوأ الأزمات الإنسانية
lebanon 24
03/11/2025 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

مسعد بولس

السودان

الفاشر

في دار

ساني

الهد

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:42 | 2025-11-03
11:13 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
10:39 | 2025-11-03
10:19 | 2025-11-03
10:07 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24