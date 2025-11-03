أميركا تطرح هدنة في السودان

Advertisement

كشفت مصادر لـ"العربية" عن تقديم الجانب الأميركي مقترح هدنة في قد تمتد من 3 إلى 9 أشهر، في خطوة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وأفاد ، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، بأن كلا الطرفين رحّب "مبدئياً" بالمبادرة الإنسانية، لكنهما يدرسان حالياً بنود الهدنة التي تشمل آليات المراقبة والتنفيذ والجوانب الفنية.أكد بولس أن ما يجري هو "تواصل منفصل" مع كل طرف، نافياً وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، معرباً عن "أمل" في التوصل لاتفاق قريب.جاءت هذه التطورات فيما تتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، حيث امتدت المجاعة إلى مدينتي وكادوجلي، مع تحذيرات من تعرّض 20 منطقة أخرى لخطر المجاعة، خاصة بعد سيطرة على الفاشر - آخر معاقل الجيش في دارفور. (العربية)