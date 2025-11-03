دولة عربية تبدأ إنتاج 10 أسلحة متطورة.. من هي؟

Advertisement

انطلقت في مصر مرحلة الإنتاج لبرنامج بناء السفن الحربية PV43-M بالتعاون بين شركة NVL Egypt (التابعة لمجموعة NVL الألمانية) وترسانة الإسكندرية. ويشمل المشروع تصنيع عشر سفن حربية متطورة مصممة لأداء مهام البحري، المراقبة، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية.ويعد البرنامج جزءًا من جهود الدولة لتطوير القدرات الوطنية وبناء صناعة دفاعية بحرية مستقلة، حيث تتميز السفن بقدرات قتالية متقدمة تشمل الدفاع الذاتي، مكافحة سفن السطح، والمراقبة الدقيقة، إضافة إلى تزويدها بأنظمة تسليح حديثة بالتعاون مع شركات أوروبية.ويهدف المشروع أيضًا إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات الصناعية وتدريب الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد في الصناعات الدفاعية والبحرية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة NVL Egypt أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير صناعة بناء السفن في مصر، فيما شدّد العضو المنتدب لمجموعة NVL على دور الشركة في الصيانة والتدريب والدعم الفني لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة الصناعة البحرية على المدى .وتأسست NVL Egypt عام 2022 بالشراكة بين NVL وشركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ وشركة ماجنوم للصناعات، مع التركيز على تطوير قدرات تصنيع السفن الحربية وبناء صناعة بحرية وطنية تنافس إقليميًا ودوليًا. (روسيا اليوم)