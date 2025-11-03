Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية تبدأ إنتاج 10 أسلحة متطورة.. من هي؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1437581-638977828600551117.jpg
Doc-P-1437581-638977828600551117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انطلقت في مصر مرحلة الإنتاج لبرنامج بناء السفن الحربية PV43-M بالتعاون بين شركة NVL Egypt (التابعة لمجموعة NVL الألمانية) وترسانة الإسكندرية. ويشمل المشروع تصنيع عشر سفن حربية متطورة مصممة لأداء مهام الاستطلاع البحري، المراقبة، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية.
Advertisement

ويعد البرنامج جزءًا من جهود الدولة لتطوير القدرات الوطنية وبناء صناعة دفاعية بحرية مستقلة، حيث تتميز السفن بقدرات قتالية متقدمة تشمل الدفاع الذاتي، مكافحة سفن السطح، والمراقبة الدقيقة، إضافة إلى تزويدها بأنظمة تسليح حديثة بالتعاون مع شركات أوروبية.

ويهدف المشروع أيضًا إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات الصناعية وتدريب الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد في الصناعات الدفاعية والبحرية.
 
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة NVL Egypt أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير صناعة بناء السفن في مصر، فيما شدّد العضو المنتدب لمجموعة NVL الألمانية على دور الشركة في الصيانة والتدريب والدعم الفني لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة الصناعة البحرية على المدى الطويل.

وتأسست NVL Egypt عام 2022 بالشراكة بين NVL وشركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ وشركة ماجنوم للصناعات، مع التركيز على تطوير قدرات تصنيع السفن الحربية وبناء صناعة بحرية وطنية تنافس إقليميًا ودوليًا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الشاباك والجيش الإسرائيلي: احباط تهريب أسلحة متطورة مصدرها إيران موجهة لعناصر في الضفة
lebanon 24
03/11/2025 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح متطوّر للغاية... ماذا نشرت دولة عربيّة بالتزامن مع "ضربة الدوحة"؟
lebanon 24
03/11/2025 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاهم تركي - سوري.. أسلحة متطورة وتدريبات مشتركة تمهّد لمرحلة جديدة
lebanon 24
03/11/2025 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير.. واشنطن تنشر أسلحة متطورة وقوات نخبوية قرب فنزويلا
lebanon 24
03/11/2025 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الألمانية

الاستطلاع

أوروبي

الطويل

التركي

روسيا

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:42 | 2025-11-03
11:13 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
10:39 | 2025-11-03
10:19 | 2025-11-03
10:07 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24