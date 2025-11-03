Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الأوكراني يحذر من حشد روسي قرب دوبروبيليا

Lebanon 24
03-11-2025 | 12:52
علن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ روسيا تقوم بتجميع قواتها قرب بلدة دوبروبيليا في شرق أوكرانيا، المنطقة التي شهدت تقدّم القوات الأوكرانية فيها خلال هجوم مضاد ناجح في وقت سابق من هذا العام.
كما أشار زيلينسكي إلى أنّ المنطقة المحيطة بمدينة بوكروفسك الرئيسية لا تزال تحت ضغط روسي شديد، مع وجود ما يصل إلى 300 جندي روسي في المدينة حتى الآن.
