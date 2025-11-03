25
عربي-دولي
السوداني: جميع الأسلحة في العراق ستخضع لسيطرة الدولة
Lebanon 24
03-11-2025
|
13:46
A-
A+
أوضح رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني
، اليوم الإثنين، أنّ
العراق
ملتزم بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكنه شدد على أنّ هذا لن يكون ممكنًا طالما بقي التحالف بقيادة
الولايات المتحدة
في البلاد.
وأضاف السوداني أنّ هناك خطة مستمرة لإنهاء وجود
التحالف الدولي
المناهض لتنظيم داعش في العراق بحلول أيلول 2026، مشيرًا إلى أنّ تهديد التنظيم قد تراجع بشكل كبير مقارنة بالماضي.
وقال في مقابلة مع وكالة "
رويترز
" في
بغداد
"داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفرة". وأضاف "إذن، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج
مؤسسات الدولة
. هذا هو مطلب الجميع".
وأشار إلى أن الفصائل قد تدمج داخل
قوات الأمن
الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.
وقال السوداني: "العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع".
