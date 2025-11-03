السوداني: جميع الأسلحة في العراق ستخضع لسيطرة الدولة

Advertisement

وأضاف السوداني أنّ هناك خطة مستمرة لإنهاء وجود المناهض لتنظيم داعش في العراق بحلول أيلول 2026، مشيرًا إلى أنّ تهديد التنظيم قد تراجع بشكل كبير مقارنة بالماضي.وقال في مقابلة مع وكالة " " في "داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفرة". وأضاف "إذن، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج . هذا هو مطلب الجميع".وأشار إلى أن الفصائل قد تدمج داخل الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.وقال السوداني: "العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع".