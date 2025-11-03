Advertisement

عربي-دولي

السوداني: جميع الأسلحة في العراق ستخضع لسيطرة الدولة

Lebanon 24
03-11-2025 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1437664-638977999779137320.webp
Doc-P-1437664-638977999779137320.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أنّ العراق ملتزم بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكنه شدد على أنّ هذا لن يكون ممكنًا طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.
Advertisement


وأضاف السوداني أنّ هناك خطة مستمرة لإنهاء وجود التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق بحلول أيلول 2026، مشيرًا إلى أنّ تهديد التنظيم قد تراجع بشكل كبير مقارنة بالماضي.


وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز" في بغداد "داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفرة". وأضاف "إذن، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا هو مطلب الجميع".


وأشار إلى أن الفصائل قد تدمج داخل قوات الأمن الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.


وقال السوداني: "العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع".
مواضيع ذات صلة
الخارجية السودانية: نؤكد رغبتنا في تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوداني
lebanon 24
04/11/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: نجدد ترحيب واشنطن بقرار الحكومة اللبنانية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/11/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني يؤكد لوزير الخارجية الأميركي حرص العراق على تعزيز التعاون الثنائي
lebanon 24
04/11/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر (رويترز)
lebanon 24
04/11/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

التحالف الدولي

شياع السوداني

مؤسسات الدولة

تحالف الدول

قوات الأمن

محمد شياع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:16 | 2025-11-03
16:03 | 2025-11-03
15:52 | 2025-11-03
15:14 | 2025-11-03
15:00 | 2025-11-03
14:54 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24