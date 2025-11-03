ذكرت صحيفة "The Atlantic" الأميركية أن "صور الأقمار الصناعية لمدينة نيو كارلايل في ولاية إنديانا الأميركية تُظهر كيف تحولت بقع خضراء من الأراضي الزراعية إلى حدائق صناعية واضحة في أقل من عام. ويوجد هناك سبعة مراكز بيانات مستطيلة الشكل، مع 23 مركزًا قيد الانشاء. وداخل كل من هذه المباني، صفوف لا نهاية لها من حاويات بحجم الثلاجة مليئة برقائق الكمبيوتر، تصدر أصواتا مزعجة أثناء قيامها بعمليات حسابية على نطاق لا يمكن تصوره. هذه المباني تابعةٌ لشركة أمازون، وتستخدمها شركة أنثروبيك، الرائدة في مجال ، لتدريب نماذجها وتشغيلها. وبحسب أحد التقديرات، فإن مجمع مراكز البيانات هذا، والذي لا يزال بعيداً عن الاكتمال، يحتاج بالفعل إلى أكثر من 500 ميغاواط من الكهرباء لتشغيل هذه الحسابات، وهو ما يعادل حاجة مئات الآلاف من المنازل الأميركية. وعندما يتم بناء كل مراكز البيانات في نيو كارلايل، فإنها سوف تحتاج إلى طاقة توازي التي تُستخدم في أتلانتا على مرتين".

وبحسب الصحيفة، "إن حجم الطاقة والأموال المُستثمرة في الذكاء الاصطناعي مذهل، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على هذه التقنية إلى 375 مليار دولار في نهاية العام، ونصف تريليون دولار في عام 2026. لقد جاءت ثلاثة أرباع المكاسب في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) منذ إطلاق ChatGPT من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقد تم تعزيز قيمة كل شركة مدرجة في البورصة، إلى حد ما، من خلال سوق صاعدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. ولتعزيز هذه النقطة، أصبحت شركة إنفيديا، الشركة المصنعة للرقائق الحاسوبية المتقدمة التي تشكل أساس طفرة الذكاء الاصطناعي، الأربعاء الماضي، أول شركة في التاريخ تبلغ قيمتها السوقية 5 تريليون دولار".





وتابعت الصحيفة، "إن الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي يساهم الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أكثر من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي مجتمعاً، ووفقاً لحساب آخر، فإن نفقات الذكاء الاصطناعي تمثل 92% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025. ومنذ إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022، انتقلت صناعة التكنولوجيا من تشكيل 22% من القيمة في مؤشر S&P 500 إلى ما يقرب من الثلث. وفي الواقع، يعتقد الكثيرون أن النمو سيستمر. "سوف نحتاج إلى ملاعب مليئة بالكهربائيين، ومشغلي المعدات الثقيلة، وعمال الحديد، وفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء"، هذا ما كتبه مؤخراً دواركيش باتيل وروميو دين، المحللان في صناعة الذكاء الاصطناعي. ربما تكون عمليات بناء مراكز البيانات الواسعة النطاق قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة في أميركا. وأعلنت شركة OpenAI عن نيتها بناء مراكز بيانات بقدرة لا تقل عن 30 غيغاواط، وصرح الرئيس التنفيذي سام ألتمان بأنه يتطلع في نهاية المطاف إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة غيغاواط أسبوعيًا".





وأضافت الصحيفة، "مع ذلك، ثمة أمر غريب يحدث للاقتصاد. فعلى الرغم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بشكل كبير منذ عام 2022، فإن حصة الشركات من الأرباح من شركات S&P 500 لم تتغير تقريبًا، كما وقد انخفضت فرص العمل على الرغم من ازدهار سوق الأوراق المالية، وهناك 22 ولاية في حالة ركود أو قريبة من الركود، وعلى الرغم من مراكز البيانات التي تدعم صناعة البناء، فإن التصنيع في في حالة تراجع. من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يطغى على القصص الأخرى حول الاقتصاد الأميركي المتعثر ويحجبها، وهذا أمرٌ مُقلق. لكن الأسوأ من ذلك: ماذا لو تبيّن أن وعد الذكاء الاصطناعي للشركات الأميركية مجرد سراب؟ ماذا سيحدث حينها؟".





وبحسب الصحيفة، "إن السيناريو الاقتصادي الكابوسي هو أن الإنفاق غير المسبوق على الذكاء الاصطناعي لن يحقق ربحًا في أي وقت قريب، إن حقق ربحًا على الإطلاق، وتقع مراكز البيانات في قلب هذه المخاوف. لقد حدث مثل هذا الانهيار في طفرة البنية الأساسية السابقة: فالبناء السريع للقنوات والسكك الحديدية وكابلات الألياف الضوئية التي تم وضعها أثناء فقاعة الدوت كوم، كل ذلك خلق موجة من الضجيج والاستثمار والمضاربة المالية التي أدت إلى انهيار الأسواق. وبطبيعة الحال، فإن كل هذه التطورات أدت إلى تحويل العالم، والذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء كان فقاعة أم لا، قد يفعل الشيء نفسه. ولهذا السبب فإن شركات OpenAI وGoogle وMicrosoft وAmazon وMeta على استعداد لإنفاق أكبر قدر ممكن، وبأسرع وقت ممكن، من أجل الحصول على أدنى فائدة. وفي الواقع، حتى لو انفجرت فقاعة، سيكون هناك فائزون، فكل شركة ترغب في أن تكون الأولى في بناء آلة فائقة الذكاء".





وتابعت الصحيفة، "قبل ثلاث سنوات، لم تحقق صناعة الذكاء الاصطناعي التوليدي أي إيرادات على الإطلاق، أما اليوم، فإنها تنتج عشرات المليارات من الدولارات سنويا، وهو معدل نمو من شأنه أن يلحق في نهاية المطاف بكل هذا الإنفاق. في الحقيقة، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا من قبل مئات الملايين من الأشخاص، ومن الصعب أن نتخيل توقف ذلك بين عشية وضحاها. تستغرق مراكز البيانات وقتًا للموافقة عليها وبنائها، وربما تستغرق محطات الطاقة وخطوط النقل وقتًا أطول. كما وأن العمالة محدودة، وسلاسل التوريد تواجه عقبات، والاستثمار يتزايد ويتراجع، وهذا يعني أنه حتى لو تم بناء مراكز البيانات هذه على النطاق الهائل الذي يرغب فيه ألتمان ومنافسوه، فإن قيود البناء والطاقة قد تمنع الطفرة من النمو بشكل غير مسؤول للغاية".