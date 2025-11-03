خامنئي يحسمها: لا اتفاق قبل تطبيق هذه الشروط!

Advertisement

شدّد المرشد علي خامنئي، الاثنين، على أنّ أي انفتاح مع يبقى مرهونًا بـ”تحوّل جذري” في سياساتها الإقليمية، معتبرًا أنّ لن تكون شريكًا لطهران ما لم تتوقف عن دعم وتُفكك قواعدها العسكرية في .وأشار خامنئي خلال لقاء طلابي في إلى أنّ الولايات المتحدة “تتحرّك بروح الهيمنة ولا تقبل الندية”، مؤكداً أنّ قدرة العسكرية والسياسية “هي خط الدفاع الأول عن سيادتها”.وجاءت تصريحاته في ظل التوتر الذي أعقب المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت تدخّلًا أميركيًا عبر ضرب منشآت نووية، وتبعها رد إيراني واسع بالصواريخ والمسيّرات قبل تثبيت وقف إطلاق النار في 24 يونيو.وتأتي هذه المواقف بينما لا تزال تداعيات انسحاب واشنطن من عام 2018 قائمة، ومع إعادة فرض على إيران ضمن آلية “سناب باك” قبل أشهر، بدفع من وفرنسا وألمانيا.