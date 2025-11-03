Advertisement

عربي-دولي

خامنئي يحسمها: لا اتفاق قبل تطبيق هذه الشروط!

Lebanon 24
03-11-2025 | 15:14
A-
A+
Doc-P-1437694-638978048479048598.jpg
Doc-P-1437694-638978048479048598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، على أنّ أي انفتاح مع الولايات المتحدة يبقى مرهونًا بـ”تحوّل جذري” في سياساتها الإقليمية، معتبرًا أنّ واشنطن لن تكون شريكًا لطهران ما لم تتوقف عن دعم إسرائيل وتُفكك قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط.
Advertisement

وأشار خامنئي خلال لقاء طلابي في طهران إلى أنّ الولايات المتحدة “تتحرّك بروح الهيمنة ولا تقبل الندية”، مؤكداً أنّ قدرة إيران العسكرية والسياسية “هي خط الدفاع الأول عن سيادتها”.

وجاءت تصريحاته في ظل التوتر الذي أعقب المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت تدخّلًا أميركيًا عبر ضرب منشآت نووية، وتبعها رد إيراني واسع بالصواريخ والمسيّرات قبل تثبيت وقف إطلاق النار في 24 يونيو.

وتأتي هذه المواقف بينما لا تزال تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 قائمة، ومع إعادة الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران ضمن آلية “سناب باك” قبل أشهر، بدفع من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

مواضيع ذات صلة
"تطبيق اتفاق الطائف" محور ندوة للمجلس الشيعي في الحازمية
lebanon 24
04/11/2025 00:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنرد بقوة على أي انتهاك
lebanon 24
04/11/2025 00:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف: لا بديل عن اتفاق الطائف سوى تطبيقه
lebanon 24
04/11/2025 00:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يحسمها: لا أفكر بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك
lebanon 24
04/11/2025 00:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الاتفاق النووي

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الإيراني

العقوبات

بريطانيا

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:16 | 2025-11-03
16:03 | 2025-11-03
15:52 | 2025-11-03
15:00 | 2025-11-03
14:54 | 2025-11-03
14:35 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24