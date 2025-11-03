أوكرانيا تتسلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

Advertisement

وأشار في منشور عبر ومنصة إكس إلى شكره لألمانيا، وخصوصاً للمستشار فريدريش ميرتس، على الدعم المقدم لتقوية قدرات الدفاع الجوي ، مؤكداً أن الاتفاقات السابقة لتعزيز الدرع الدفاعية الجوية بدأ تنفيذها فعلياً.ويأتي الإعلان بعد هجوم بطائرات مسيّرة روسية أسفر عن مقتل رجل وإصابة خمسة من أفراد أسرته، بينهم طفلان، في أحدث موجة من الهجمات الليلية على المدن الأوكرانية.وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الأنظمة المتطورة تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الصواريخ الروسية، مؤكداً أن بلاده تسعى للحصول على المزيد منها من شركائها الغربيين، رغم القيود المفروضة على الإنتاج والمخزونات الدفاعية.