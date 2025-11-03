Advertisement

أوكرانيا تتسلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

Lebanon 24
03-11-2025 | 15:52
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده استلمت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت"، ضمن جهودها المستمرة للتصدي للهجمات الروسية على المدن والمناطق الحضرية.
وأشار زيلينسكي في منشور عبر فيسبوك ومنصة إكس إلى شكره لألمانيا، وخصوصاً للمستشار فريدريش ميرتس، على الدعم المقدم لتقوية قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية، مؤكداً أن الاتفاقات السابقة لتعزيز الدرع الدفاعية الجوية بدأ تنفيذها فعلياً.


ويأتي الإعلان بعد هجوم بطائرات مسيّرة روسية أسفر عن مقتل رجل وإصابة خمسة من أفراد أسرته، بينهم طفلان، في أحدث موجة من الهجمات الليلية على المدن الأوكرانية.


وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الأنظمة المتطورة تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الصواريخ الروسية، مؤكداً أن بلاده تسعى للحصول على المزيد منها من شركائها الغربيين، رغم القيود المفروضة على الإنتاج والمخزونات الدفاعية.
