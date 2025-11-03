28
عربي-دولي
لبحث ملفات المنطقة والعلاقات.. لقاء مرتقب بين محمد بن سلمان وترامب
Lebanon 24
03-11-2025
|
23:10
A-
A+
يعتزم وليّ
العهد
السعودي،
رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية
واشنطن
في 18 من الشهر الجاري، وفق ما أعلنه
البيت الأبيض
.
وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للأمير محمد بن سلمان إلى
الولايات المتحدة
بعد زيارته الأولى عام 2018، والتي جاءت آنذاك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد اتصال هاتفي أجراه
وزير الخارجية
السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة المبذولة حيال التطورات الإقليمية، بحسب بيان صادر عن
وزارة الخارجية
السعودية
.
وفي السياق، كان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد زار
المملكة
في أيار الماضي، في أول زيارة خارجية له عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، حيث اعتُبرت تلك الزيارة حينها دليلاً على متانة العلاقات بين واشنطن والرياض، ومؤشراً على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي تحظى بها السعودية ودول الخليج، سواء من حيث دورها المحوري في استقرار المنطقة أو لثقلها الاقتصادي والإصلاحي المتنامي. (العربية)
