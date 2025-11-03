صناديق الاقتراع تفتح اليوم.. ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز زهران ممداني

Advertisement

قام الرئيس الأميركي بالتهديد بوقف التمويل الاتحادي عن ، في حال فوز المرشح زهران ممداني بمنصب العمدة في المقررة اليوم الثلاثاء.ووصف في منشور له على منصة تروث سوشيال المرشح ممداني بأنه "شيوعي"، قائلا إنه سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء".وأضاف: "إذا فاز ممداني، فمن غير المرجح أن أقدم أي تمويل اتحادي، باستثناء الحد الأدنى الذي يفرضه القانون".ويتوّجه سكان إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لانتخاب عمدة جديد للمدينة.وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني بفارق كبير على الحاكم الديمقراطي السابق ، الذي يخوض الانتخابات هذه المرة كمرشح مستقل.أما المرشح كيرتس سليوا، فيعتبر حظه في الفوز ضعيفا، ما دفع ترامب إلى القول إن التصويت لسليوا سيكون بمثابة "مساعدة لممداني".ودعا ترامب الناخبين بدلا من ذلك إلى دعم كومو، رغم الانتقادات التي وجهها الأخير له خلال جائحة كوفيد-19، قائلا: "سواء أحببتم أندرو كومو أم لا، فليس أمامكم خيار آخر. عليكم التصويت له، وأن تأملوا أن يؤدي عملا رائعا".وإذا فاز ممداني فسيصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.