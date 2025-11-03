28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صناديق الاقتراع تفتح اليوم.. ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز زهران ممداني
Lebanon 24
03-11-2025
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالتهديد بوقف التمويل الاتحادي عن
مدينة نيويورك
، في حال فوز المرشح
الديمقراطي
زهران ممداني بمنصب العمدة في
الانتخابات البلدية
المقررة اليوم الثلاثاء.
Advertisement
ووصف
ترامب
في منشور له على منصة تروث سوشيال المرشح ممداني بأنه "شيوعي"، قائلا إنه سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء".
وأضاف: "إذا فاز ممداني، فمن غير المرجح أن أقدم أي تمويل اتحادي، باستثناء الحد الأدنى الذي يفرضه القانون".
ويتوّجه سكان
نيويورك
إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لانتخاب عمدة جديد للمدينة.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني بفارق كبير على الحاكم الديمقراطي السابق
أندرو كومو
، الذي يخوض الانتخابات هذه المرة كمرشح مستقل.
أما المرشح
الجمهوري
كيرتس سليوا، فيعتبر حظه في الفوز ضعيفا، ما دفع ترامب إلى القول إن التصويت لسليوا سيكون بمثابة "مساعدة لممداني".
ودعا ترامب الناخبين بدلا من ذلك إلى دعم كومو، رغم الانتقادات التي وجهها الأخير له خلال جائحة كوفيد-19، قائلا: "سواء أحببتم أندرو كومو أم لا، فليس أمامكم خيار آخر. عليكم التصويت له، وأن تأملوا أن يؤدي عملا رائعا".
وإذا فاز ممداني فسيصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.
مواضيع ذات صلة
سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني.. اليكم ما كشفه آخر استطلاع للرأي
Lebanon 24
سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني.. اليكم ما كشفه آخر استطلاع للرأي
04/11/2025 10:02:37
04/11/2025 10:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّ عربي في نيويورك.. زهران ممداني يواجه ترامب ويخطف الصدارة بخطاب بالعربية (فيديو)
Lebanon 24
تحدّ عربي في نيويورك.. زهران ممداني يواجه ترامب ويخطف الصدارة بخطاب بالعربية (فيديو)
04/11/2025 10:02:37
04/11/2025 10:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أعدت التمويل الذي كان قد خصم من مخصصات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في نيويورك
Lebanon 24
ترامب: أعدت التمويل الذي كان قد خصم من مخصصات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في نيويورك
04/11/2025 10:02:37
04/11/2025 10:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون للجالية اللبنانية في نيويورك: صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع
Lebanon 24
عون للجالية اللبنانية في نيويورك: صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع
04/11/2025 10:02:37
04/11/2025 10:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية
مدينة نيويورك
دونالد ترامب
أندرو كومو
الديمقراطي
الجمهوري
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
السودان على حافة كارثة إنسانية.. مجاعة تتوسع وتهجير عشرات الآلاف
Lebanon 24
السودان على حافة كارثة إنسانية.. مجاعة تتوسع وتهجير عشرات الآلاف
02:57 | 2025-11-04
04/11/2025 02:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال يومين... 57 زلزالاً قوياً ضربوا شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا
Lebanon 24
خلال يومين... 57 زلزالاً قوياً ضربوا شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا
02:30 | 2025-11-04
04/11/2025 02:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أميركي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين.. هذا ما كشفه موقع أكسيوس
Lebanon 24
قرار أميركي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين.. هذا ما كشفه موقع أكسيوس
02:26 | 2025-11-04
04/11/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عصر السيارات الطائرة يبدأ من الصين.. إنتاج تجريبي لمركبة XPeng Aeroht (صور)
Lebanon 24
عصر السيارات الطائرة يبدأ من الصين.. إنتاج تجريبي لمركبة XPeng Aeroht (صور)
02:02 | 2025-11-04
04/11/2025 02:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمات عالمية توقف دعمها لمعظم مناطق سيطرة الحوثي
Lebanon 24
منظمات عالمية توقف دعمها لمعظم مناطق سيطرة الحوثي
02:02 | 2025-11-04
04/11/2025 02:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:57 | 2025-11-04
السودان على حافة كارثة إنسانية.. مجاعة تتوسع وتهجير عشرات الآلاف
02:30 | 2025-11-04
خلال يومين... 57 زلزالاً قوياً ضربوا شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا
02:26 | 2025-11-04
قرار أميركي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين.. هذا ما كشفه موقع أكسيوس
02:02 | 2025-11-04
عصر السيارات الطائرة يبدأ من الصين.. إنتاج تجريبي لمركبة XPeng Aeroht (صور)
02:02 | 2025-11-04
منظمات عالمية توقف دعمها لمعظم مناطق سيطرة الحوثي
01:50 | 2025-11-04
سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني.. اليكم ما كشفه آخر استطلاع للرأي
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 10:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 10:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 10:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24