بيرو تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك.. ما السبب؟
Lebanon 24
04-11-2025
|
00:26
A-
A+
أعلنت حكومة بيرو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع
المكسيك
، احتجاجًا على منح الأخيرة اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز، التي تواجه في بلادها تهمًا بـ"التآمر ضد الدولة".
وقال
وزير الخارجية
البيروفي إن قرار المكسيك يُعدّ "عملاً غير ودي" تجاه بلاده، معتبرًا أن استضافة تشافيز تشكل تدخلًا مباشرًا في
الشؤون الداخلية
لبيرو.
وتبلغ تشافيز من العمر 36 عامًا، وقد تولت رئاسة الوزراء في تشرين الثاني 2022 خلال حكم الرئيس اليساري بيدرو كاستييو، لكنها استقالت بعد أسابيع إثر الأزمة السياسية التي اندلعت عقب محاولة كاستييو حلّ
البرلمان
في ديسمبر من العام نفسه وهي الخطوة التي وصفها
القضاء
لاحقًا بغير الدستورية.
وتلاحق السلطات البيروفية كلًا من كاستييو وتشافيز بتهم التآمر وتقويض النظام الدستوري، في قضية ما زالت تثير انقسامًا سياسيًا حادًا داخل البلاد. (روسيا اليوم)
