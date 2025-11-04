الاتصالات مقطوعة مع الدعم السريع.. هذا ما أعلنه والي جنوب دارفور

شدد والي جنوب دارفور بشير مرسال، على أنه لا تفاوض ولا اتصال مع الدعم السريع.

Advertisement

وأضاف في مداخلة مع "العربية/الحدث" الاثنين، أن الجيش قادر على صد أي هجوم على مدينة الأبيض، وألا خوف على المدينة.وأعلن أن الجيش يعمل على تأمين مدينة الأبيض بشكل كامل.يأتي هذا مع استمرار الصراع في بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أكدت مصادر عسكرية سودانية أن مدينة الأبيض، ، تم تأمينها عسكرياً من قبل الجيش، مضيفة أن القوات المسلحة سيطرت على عدة قرى في تخوم المدينة أيضاً.كما أضافت المصادر للعربية/الحدث، صباح الاثنين، أن الإمدادات التموينية لمدينة الأبيض تتدفق بصورة طبيعية، نافية وجود حركة نزوح كبيرة من المدينة كما يروج له.إلى ذلك، ذكرت أن الجيش والقوات المتحالفة معه تتقدم نحو مدينة بارا، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال الأبيض، والتي تسيطر عليها . وأردفت أن الجيش أكمل حصار بارا.