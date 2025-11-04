Advertisement

عربي-دولي

اجتماع إسطنبول: نرفض اي وصاية على غزة

Lebanon 24
04-11-2025 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1437783-638978385204777908.webp
Doc-P-1437783-638978385204777908.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد وزراء خارجية دول مسلمة في اجتماع عقد في اسطنبول، لمناقشة مستقبل غزة، على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي "نظام وصاية جديد" عليه، وذلك بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
Advertisement
 
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنه يتعيّن على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم.

كما أشار إلى أن غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم، مضيفاً أنها بحاجة إلى تضميد جروحها.

وشدد على أن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد، وفق تعبيره.

أيضاً أكد أن أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة، معرباً عن أمله في مصالحة فلسطينية داخلية سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي.
مواضيع ذات صلة
حماس: نرفض أي وصاية أجنبية وحكم غزة شأن فلسطيني محض
lebanon 24
04/11/2025 12:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
lebanon 24
04/11/2025 12:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نرفض أي شكل من أشكال الوصاية علينا
lebanon 24
04/11/2025 12:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزراء خارجية 7 دول إسلامية في إسطنبول لمناقشة مستقبل غزة
lebanon 24
04/11/2025 12:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وزير الخارجية

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإمارات

السعودية

إسرائيل

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-11-04
05:24 | 2025-11-04
04:50 | 2025-11-04
04:23 | 2025-11-04
04:15 | 2025-11-04
04:14 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24