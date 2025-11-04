اجتماع إسطنبول: نرفض اي وصاية على غزة

شدد وزراء خارجية دول مسلمة في اجتماع عقد في اسطنبول، لمناقشة مستقبل غزة، على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي "نظام وصاية جديد" عليه، وذلك بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين وحركة .

وقال هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنه يتعيّن على حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم.كما أشار إلى أن غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم، مضيفاً أنها بحاجة إلى تضميد جروحها.وشدد على أن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد، وفق تعبيره.أيضاً أكد أن أي إجراء يُتخذ لحل القضية يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة، معرباً عن أمله في مصالحة فلسطينية داخلية سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها تعزيز تمثيل داخل .