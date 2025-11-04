29
عربي-دولي
اجتماع إسطنبول: نرفض اي وصاية على غزة
Lebanon 24
04-11-2025
|
00:33
شدد وزراء خارجية دول مسلمة في اجتماع عقد في اسطنبول، لمناقشة مستقبل غزة، على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي "نظام وصاية جديد" عليه، وذلك بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحركة
حماس
.
وقال
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من
السعودية
وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنه يتعيّن على
الفلسطينيين
حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم.
كما أشار إلى أن غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم، مضيفاً أنها بحاجة إلى تضميد جروحها.
وشدد على أن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد، وفق تعبيره.
أيضاً أكد أن أي إجراء يُتخذ لحل القضية
الفلسطينية
يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة، معرباً عن أمله في مصالحة فلسطينية داخلية سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها تعزيز تمثيل
فلسطين
داخل
المجتمع الدولي
.
